Vladimir Poutine réduit une fois de plus le salaire du président russe

En 2015, Vladimir Poutine avait signé un premier décret entrainant une réduction allant jusqu’à 10% du salaire du Président, du Premier ministre, des vices-Premiers ministres et d’autres hauts postes.

Le chef de l’État a poursuivi cette politique en 2016 et 2017, et vient juste d’approuver un nouveau décret pour en faire de même en 2018. La candidature de Poutine pour les élections de l’année prochaine n’est pas encore confirmée, et s’il venait à s’en abstenir, la personne qui lui succèdera recevra donc un salaire une fois de plus tronqué.

Ce décret 2018 prévoit en effet que plusieurs membres du gouvernement verront leurs salaires être baissés de 10%. Selon les données officielles, Poutine aurait touché en 2016 environ 8,8 millions de roubles (130 000 euros).

