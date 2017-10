Les nouveaux billets russes adoptent le look euro

Les nouveaux billets de 200 et 2000 roubles sont d’ores et déjà en circulation à Moscou, en Crimée, et dans l’Extrême-Orient.

Oui, ce sont bien les nouveaux billets de banque russes. Vous ne rêvez pas. La Russie a finalement émis deux nouveaux billets et ils ressemblent plus aux euros qu’aux roubles traditionnels. Les nouveaux billets, d'une valeur de 200 et 2 000 roubles (3 et 29 euros respectivement) semblent inspirés par la monnaie européenne.

Le billet vert de 200 roubles est proche de celui de 100 euros pour la couleur, tandis que la tonalité bleue du billet de 2 000 roubles rappelle celui de 20 euros.

Artyom Korotayev/TASS Artyom Korotayev/TASS

L'ancien style des caractères utilisés pour indiquer les chiffres a lui aussi changé : les nouveaux chiffres sont plus minces et plus allongés par opposition à la police traditionnelle - encore une autre similitude avec l'euro.

Lire aussi : Observez les trésors russes

La nouvelle police adoptée a cependant une fonction pratique : rendre l'argent liquide plus facile à reconnaître pour les personnes malvoyantes.

D'autres aspects, y compris la forme des nouveaux billets, répondent à la conception classique du rouble : chacun d’eux est plus rectangulaire.

L'innovation majeure est un code QR unique imprimé dans le coin inférieur droit des nouveaux billets : scannez-le et il vous emmène sur le site de la Banque centrale de Russie où les multiples couches de protection utilisées dans la production des nouveaux billets sont décrites.

Artyom Korotayev/TASS Artyom Korotayev/TASS

Une autre différence importante est que les faces avant et arrière d’un billet de 2 000 roubles sont des lieux-phare de deux endroits différents : le pont Rousski de Vladivostok et le cosmodrome de Vostotchni, dans la région de l'Amour (tous deux en Extrême-Orient).

Lire aussi : Le rouble retrouve son niveau de 2015

Le billet de 200 roubles montre deux lieux célèbres de Sébastopol : le monument aux navires coulés et Chersonèse, les ruines d'une ancienne colonie grecque située dans le sud-ouest de la péninsule de Crimée. Tous les points de repère présentés sur les nouvelles notes ont été sélectionnés via un vote public.

La Banque centrale de Russie a commencé à faire circuler les nouveaux billets en Crimée et dans l’Extrême-Orient, les régions vedettes représentées, plus Moscou. Si vous n'êtes pas dans ces régions, ayez un peu de patience : les nouveaux billets se répandront dans toute la Russie en un rien de temps.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.