En URSS, pourquoi le nazisme était-il appelé fascisme?

En dépit de certaines similitudes, fascisme italien et nazi allemand sont des idéologies radicalement différentes. Pourtant, en Union soviétique, à la différence de l’usage commun dans les pays occidentaux, il était de coutume de qualifier les fidèles d’Adolf Hitler non pas de nationaux-socialistes ou nazis, mais bien de fascistes.

La volonté de ne pas appliquer le substantif ou l’adjectif « socialiste » à des ennemis idéologiques de l’URSS en était la raison. Joseph Staline (1878-1953) s’en expliquait le 6 novembre 1941 lors d’une réunion solennelle du Conseil des députés de Moscou :

« Nous appelons habituellement [...] les envahisseurs allemands fascistes. Les hitlériens [...]considèrent que cela est faux et continuent avec entêtement de se qualifier de "nationaux-socialistes" [...]. Ils veulent nous persuader que le parti des envahisseurs allemands qui pille l’Europe et a, avec scélératesse, attaqué notre État socialiste est lui-même un parti socialiste. »

« Pouvons-nous considérer les hitlériens comme des socialistes ? Non, en aucun cas. En réalité, les hitlériens, qui ont privé la classe laborieuse et les peuples d’Europe des libertés démocratiques élémentaires, sont les ennemis jurés du socialisme », affirmait le leader soviétique.

Il poursuivait : « ces impérialistes déchaînés et ces réactionnaires acharnés » se sont revêtus de la toge des « socialistes » pour dissimuler « leur nature impérialiste de brigands ». « Quand bien même des corbeaux se seraient couverts de plumes de paon, ils n’en demeureraient pas moins des corbeaux. »

