Pourquoi l’URSS a-t-elle décoré le roi de Roumanie, ancien allié d’Hitler?

La Roumanie a été l’un des principaux alliés de l’Allemagne nazie dans la guerre contre l’URSS. À l’époque, le roi Michel Ier était à la tête du pays, même si le véritable pouvoir était détenu par le Conducător (analogue du Führer ou Duce) Ion Antonescu.

Dans un discours à la nation, le monarque a qualifié la guerre contre l’Union soviétique de « sacrée ». Il rendait personnellement visite aux troupes et décernait des distinctions aux soldats.

En 1942, l’attitude de Michel à l’égard de la campagne militaire a cependant commencé à changer et, après le désastre de Stalingrad, il a activement participé au complot visant à renverser le pouvoir d’Antonescu. La percée rapide de l’Armée rouge jusqu’à la frontière roumaine en août 1944 a finalement contraint les conspirateurs à une action décisive.

« Lorsque je me suis réveillé le matin du 23 août, je n’étais pas sûr de vivre jusqu’au lendemain. Mais j’étais déterminé à faire sortir la Roumanie de son alliance avec Hitler. Les armées de Staline étaient aux portes de la Roumanie, le front s’effondrait et la population en avait assez de la guerre », a relaté Michel Ier.

Le même jour, le roi a donc ordonné l’arrestation du Conducător et des membres de son gouvernement, après quoi un soulèvement armé a éclaté à Bucarest. Le monarque a alors annoncé à la radio le changement de pouvoir dans le pays et la cessation de la guerre contre l’URSS et les alliés occidentaux.

Dès le 31 août 1944, l’Armée rouge a occupé Bucarest sans combattre. La Roumanie a rejoint la coalition antihitlérienne et ses troupes se sont engagées dans des combats acharnés contre leurs alliés d’hier.

Le 6 juillet 1945, le maréchal Fiodor Tolboukhine a remis au roi Michel Ier l’ordre soviétique de la Victoire. Le monarque a été récompensé « pour l’acte courageux d’orientation décisive de la politique de la Roumanie vers une rupture avec l’Allemagne hitlérienne et une alliance avec les Nations unies, à un moment où la défaite de l’Allemagne n’était pas encore clairement définie ».

