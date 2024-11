Pourquoi l’Italie a-t-elle combattu l’URSS pendant la Seconde Guerre mondiale?

Benito Mussolini en visite auprès des troupes italiennes sur le front de l'Est

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie. L’abonnement est gratuit, toutefois, dans certains pays l’application ne fonctionne pas sans VPN.

Les Italiens devaient en effet maintenir d’importantes forces d’occupation dans les Balkans et en France. Ils avaient presque entièrement perdu leurs colonies en Afrique de l’Est et, en Afrique du Nord, ils ne se maintenaient que grâce aux forces allemandes du général Erwin Rommel.

Benito Mussolini a néanmoins convaincu Hitler de donner à ses soldats une chance de participer à l’opération Barbarossa d’invasion de l’URSS. Selon un télégramme chiffré rendu public en 2020 de l’officier de renseignement soviétique Anatoli Gorski, le Duce espérait, après la destruction de l’Union soviétique, « obtenir des droits spéciaux pour établir un protectorat italien dans le sud-ouest de la Russie ».

Des officiers italiens sur le front de l'Est Paxox(CC BY-SA 4.0) Paxox(CC BY-SA 4.0)

Cependant, alors que la Finlande et la Roumanie pouvaient compter sur leur part de l’immense gâteau soviétique, Mussolini n’a reçu aucune promesse concrète de la part du chef du Troisième Reich.

Dès le 22 juin 1941, l’Italie a tout de même déclaré la guerre à l’Union soviétique et, en août, un corps expéditionnaire d’environ 60 000 hommes est arrivé dans le pays. L’année suivante, la 8e armée était déployée sur sa base.

Les Italiens n’étaient absolument pas préparés à la guerre. Ils affichaient d’énormes problèmes d’armement, de transport et de ravitaillement.

Fin 1942-début 1943, l’Armée rouge leur a par conséquent infligé une terrible défaite sur le Don. Peu après, les troupes exsangues ont été repliées à la hâte vers leur pays.

Troupes italiennes en URSS Getty Images Getty Images

Au total, les Italiens du front de l’Est ont perdu plus de 114 000 hommes, tués, capturés ou disparus. La catastrophe de la 8e armée a choqué la société italienne et est devenue l’une des principales raisons de la chute rapide du régime fasciste de Benito Mussolini.

Dans cet autre article, découvrez comment des troupes impériales russes ont stationné à Rome.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.