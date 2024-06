Le baron de Münchhausen a véritablement existé et a même vécu en Russie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Karl Friedrich Hieronymus Freiherr von Münchhausen est né en 1720 à Bodenwerder, en Basse-Saxe. Plus tard, il a décidé de suivre les traces de son père militaire et est entré au service du duc de Brunswick-Wolfenbüttel, Ferdinand-Albert II. En 1738, de Münchhausen est arrivé en Russie – le jeune page de 18 ans accompagnait le duc de Brunswick Antoine-Ulrich, qui deviendrait bientôt l’époux de la grande-duchesse Anna Leopoldovna, petite-nièce de Pierre le Grand.

Portrait du baron Münchhausen en tenue de cuirassier G. Bruckner G. Bruckner

Il y a passé douze ans et y a même fait une belle carrière militaire. Il a participé à la guerre russo-turque, a combattu à la bataille de Stavoutchani, a servi dans le régiment de cuirassiers de Brunswick, puis a commandé sa compagnie d’élite – la Compagnie de la garde. Il connaissait d’ailleurs bien le russe et pouvait le lire couramment.

Domaine public Domaine public

En 1744, de Münchhausen s’est vu confier une mission importante : rencontrer la fiancée de l’héritier du trône, le grand-duc Pierre Fiodorovitch. Il a donc accompagné Sophie Frédérique Augusta d’Anhalt-Zerbst, la future Catherine II, de Riga à Saint-Pétersbourg. Il a ensuite épousé une citoyenne russe, Jacobine von Dunten, née à Riga.

Les Aventures du baron de Münchhausen Gottfried Franz Gottfried Franz

Six ans plus tard, après avoir servi jusqu’au grade de capitaine, de Münchhausen a pris un congé et est retourné dans son pays natal. Un peu plus tard, il a envoyé une lettre de démission. Ces documents étaient généralement remis en personne, mais pour une raison quelconque, il n’est jamais retourné en Russie. Pour le département militaire, il a alors été considéré comme déserteur, et a été expulsé du régiment.

Gustave Doré Gustave Doré

Il avait tellement de souvenirs de sa vie en Russie qu’il les partageait volontiers avec tous ceux qui étaient prêts à l’écouter. Rassemblant ses auditeurs dans le pavillon de chasse de sa propriété ou dans une auberge, le baron racontait des histoires incroyables sur la chasse aux canards, l’entrée à Saint-Pétersbourg sur un traîneau tiré par un loup, les sauts par-dessus une calèche et un manteau de fourrure qui devenait soudain fou furieux. Visiblement, des écrivains professionnels se trouvaient également parmi les auditeurs et bientôt ses histoires se sont retrouvées sur les pages de livres, dont un recueil de Rudolf Erich Raspe, qui a fait de ce personnage une véritable star.

Gustave Doré Gustave Doré

Dans cet autre article, découvrez Ilia Mouromets, plus puissant des preux chevaliers russes.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.