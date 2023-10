L’effondrement de l’Armée rouge qui a ouvert la route de Moscou aux Allemands

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Au début du mois d’octobre 1941, l’Armée rouge a subi l’une de ses plus importantes défaites de toute la Seconde Guerre mondiale. Après avoir écrasé les troupes soviétiques près de Viazma et de Briansk, la Wehrmacht a presque atteint la capitale de l’URSS, laissée quasiment sans défense.

Les Allemands projetaient de lancer une offensive massive vers Moscou, plus connue sous le nom d’opération Typhon, depuis des régions situées à 350-600 km de la ville. C’est ici qu’ils ont concentré un groupe de 1,8 millions de soldats, ce qui constituait un peu moins de la moitié de toutes les forces présentes sur le front germano-soviétique.

Trois des quatre groupes de chars (1700 tanks et de canons automoteurs) ont été rassemblés dans la zone de combat. Le support aérien était fourni par la 2de flotte aérienne allemande, qui disposait de près de 1400 avions.

Les troupes du front Ouest, du front de réserve et du front de Briansk, cumulant 1,2 million d’hommes, cherchaient à empêcher la Wehrmacht de se lancer sur Moscou. Ils possédaient des milliers de chars et de canons automoteurs, mais aussi 1370 avions, des modèles désuets pour la plupart.

Les troupes soviétiques s’apprêtaient à couvrir une ligne de 600 km de long. Ils se préparaient activement à repousser l’offensive, mais n’ont pas réussi à créer de puissantes frontières défensives avant le début de l’opération. De plus, les formations militaires avaient beaucoup souffert lors de la bataille de Smolensk et manquaient gravement de personnel et d’armement.

Le 30 septembre, la 2e panzerarmee du général Heinz Guderian a lancé l’offensive sur les positions du front de Briansk. Le 2 octobre, les forces principales du groupe d’armées Centre se sont abattues sur le front Ouest et le front de réserve.

Contrairement aux attentes du commandement soviétique, la Wehrmacht n’a pas commencé l’attaque le long de la route Minsk-Moscou, qui passe par Viazma, où se trouvait le chemin le plus court menant à la capitale de l’URSS et où étaient concentrées les défenses les plus puissantes. Après un travail minutieux de reconnaissance, les Allemands ont porté plusieurs coups puissants sur les jonctions des armées soviétiques, notamment sur les points considérés comme difficiles à parcourir pour les véhicules blindés.

Grâce à un soutien aérien efficace, les groupes d’attaque allemands, avantagés en nombre d’hommes et de chars, ont percé la défense soviétique avec succès et ont rapidement développé leur offensive. Ils ont efficacement repoussé les contre-attaques mal organisées de l’Armée rouge, menaçant de se retrouver à l’arrière des trois fronts.

« L’ennemi continue de tenir les parties du front non attaquées, par conséquent, en perspective, il se prépare à un profond encerclement de ces groupes ennemis », écrivait dans son journal le chef d’État-major des troupes terrestres allemandes Franz Halder.

Les commandants soviétiques n’ont pas immédiatement réalisé la catastrophe à venir. Ainsi, dans les ordres du général Mikhaïl Loukine, commandant de la 19e armée, figurait une phrase sur les troupes qui se sont infiltrées dans ses arrières – « des groupes de délinquants munis de mitrailleuses ». En réalité, son armée était déjà en train d’être encerclée par deux divisions blindées ennemies.

Mal coordonnées, les forces des trois fronts n’ont pas pu faire face aux avancées allemandes. En même temps, redoutant d’être accusés de lâcheté et d’alarmisme, les commandants rapportaient à Moscou que la situation était, dans l’ensemble, sous leur contrôle.

Finalement, le QG du Haut Commandement suprême n’avait pas une idée claire de la catastrophe qui se profilait. Ce n’est que dans la nuit du 6 octobre, lorsqu’il était déjà trop tard, qu’il a ordonné aux troupes de se retirer massivement vers de nouvelles lignes défensives.

Ce même jour, la 17e division blindée et les unités de la 2e armée allemande, qui se dirigeaient l’une vers l’autre, se sont rejointes vers les villes de Briansk et de Karatchev, encerclant les principales forces du front de Briansk.

Le 7 octobre, les détachements d’avant-garde des 3e et du 4e groupe de chars allemands se sont rejoints près de Viazma. D’importantes forces des quatre armées du front Ouest et du front de réserve se sont retrouvées dans le « chaudron », ainsi qu’un groupe formé spécifiquement pour liquider les infiltrations ennemies à l’arrière, dirigé par le général Ivan Boldine.

Dans les jours qui ont suivi, les troupes soviétiques ont entrepris de nombreuses tentatives pour sortir de ce piège. En même temps, leurs réserves de munitions, de carburant et de vivres diminuaient à vue d’œil, et la pression des Allemands s’intensifiait.

Dans un premier temps, des divisions entières s’échappaient des « chaudrons », perdant parfois jusqu’à 90% de leurs effectifs. Mais par la suite, seuls de petits groupes ou des soldats isolés parvenaient à rejoindre les leurs.

Ainsi, Alexandre Potchouïenkov de la 50e division d’infanterie, se souvient comment, avec son camarade, ils se sont rendus jusqu’aux positions soviétiques : « Pour ne pas être vus des Allemands, on se cachait la journée, et on avançait la nuit […] on entrait dans les villages, on demandait à passer la nuit et on se cachait, puis on continuait notre route… On marchait souvent affamés et affaiblis, traînant des pieds. Mais on reprenait des forces et on continuait à marcher. On mangeait n’importe quoi… On ne demandait qu’une chose : "La route de Moscou ? Comment l’atteindre ?" »

Les pertes précises des troupes soviétiques sont impossibles à évaluer. Des centaines de milliers de soldats de l’Armée rouge sont morts, ont disparu ou ont été capturés. Des unités entières ont été anéanties.

La destruction d’un groupe d’hommes aussi important a créé une énorme brèche dans les structures défensives soviétiques et a pratiquement ouvert la route de Moscou, restée quasiment sans défense face aux Allemands. Toutes les forces, peu nombreuses, ont dû être mobilisées sur les lignes défensives, y compris les élèves officiers des établissements militaires de la région de Moscou.

Le reste des fronts, qui n’avaient pas subi cet encerclement, a été ensuite dirigé par Gueorgui Joukov, convoqué par Staline depuis Leningrad, alors assiégé. Organiser la défense de la capitale, rétablir les capacités de combat des troupes et les compléter avec de nouvelles réserves, arrivées du fin fond du pays, nécessitait du temps.

Et ce temps précieux a été fourni au commandant par les troupes encerclées près de Viazma et de Briansk, qui, par leur résistance désespérée et héroïque jusqu’à la mi-octobre, ont immobilisé plusieurs dizaines de divisions allemandes.

