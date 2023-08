Madone de Stalingrad: comment un médecin de l’armée allemande a peint une «icône»

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Soldats allemands à Stalingrad, 1942 Getty Images Getty Images

L’Allemand Kurt Reuber est d’abord devenu prêtre, puis médecin ; à l’automne 1939, il a été enrôlé dans la Wehrmacht. Dans l’armée, il a commencé à peindre et a connu une profonde transformation spirituelle. Propulsé en 1942 à Stalingrad, épicentre de la bataille la plus sanglante de l’histoire de l’humanité, Reuber a dessiné au fusain une Vierge à l’Enfant au dos d’une carte géographique scolaire et a entouré son image des inscriptions : « Lumière. Vie. Amour ».

« Masse grise sans dignité humaine »

Kurt Reuber Domaine public Domaine public

Né en 1906 dans une famille protestante, Kurt Reuber a reçu une éducation religieuse et est devenu prêtre dans le village de Wichmannshausen (Hesse). Mais enfant, Kurt rêvait d’être médecin, par conséquent, après être devenu prêtre, il a reçu une formation médicale ; à l’automne 1939, il a été enrôlé dans la Wehrmacht.

On ne sait pas si Reuber était un nazi convaincu. Ses opinions, comme celles de nombreux Allemands, ont évolué au cours de la guerre. En 1941, il écrivait à sa famille que l’armée soviétique serait bientôt vaincue et qualifiait la population des territoires occupés de « masse grise sans dignité humaine, qui n’a pas la force de se renouveler ». Mais à peine un an plus tard, le médecin a commencé à voir les choses différemment : « J’ai rencontré des gens merveilleux... Tant de flots de sang, de larmes, de terreur de l’âme et du corps ont balayé ce pays... ».

23 août 1942. Après un raid massif d'avions nazis Emmanuel Evzerikhine Emmanuel Evzerikhine

À l’automne 1942, Reuber reçoit une permission, mais il est rappelé dans son unité deux jours avant l’encerclement des troupes allemandes. Ainsi Reuber, aux côtés de ses frères d’armes, s’est retrouvé à l’épicentre de la bataille la plus sanglante de l’histoire de l’humanité : Stalingrad. Selon diverses estimations, environ 2,5 millions de personnes ont été tuées, blessées et ont disparu des deux côtés durant cette bataille (l’Allemagne et ses alliés ont perdu environ 1,5 million de soldats en comptant les prisonniers de guerre).

Une icône au dos d’une carte

Madone de Stalingrad Domaine public Domaine public

Pendant la guerre, Kurt Reuber a réalisé plus de 150 dessins. Mais le plus célèbre est apparu à Stalingrad, à la veille de Noël de 1942. Il s’agit d’un simple dessin au fusain au dos d’une carte scolaire : une Madone, entièrement voilée, tient l’Enfant Jésus dans ses bras. « Lorsque la porte s’est ouverte et que mes camarades sont entrés, ils se sont arrêtés comme pétrifiés dans un silence respectueux, frappés par l’image accrochée à un mur d’argile ; en dessous, une flamme brûlait sur une bûche enfoncée dans un mur de terre. Toute la fête de Noël s’est déroulée sous l’aura de cette image et des mots qui l’encadrent : lumière, vie, amour », a-t-il écrit dans son journal.

Soldat allemand capturé à Stalingrad, février 1943 Getty Images Getty Images

Après que les troupes soviétiques eurent encerclé Stalingrad, les Allemands ont continué à recevoir une assistance aérienne ; certains soldats ont même été évacués. Parmi les évacués se trouvait un collègue blessé de Reuber, à qui l’artiste a remis ses dessins. La famille du médecin, qui a reçu ses œuvres, en a finalement fait don à l’église du Souvenir de l’Empereur Guillaume de Berlin. La Madone de Stalingrad y est toujours exposée, et une copie a été offerte à l’église catholique Saint-Nicolas de Volgograd (anciennement Stalingrad).

Église du Souvenir de Berlin Legion Media Legion Media

