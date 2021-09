Quinze peintures déchirantes du siège de Leningrad

Gel hivernal, attaques aériennes et faim... En regardant ces tableaux d'artistes russes, vous serez transporté à l'époque de l'un des sièges les plus longs et les plus terribles de l'histoire de l'humanité.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 8 septembre 1941, les troupes allemandes ont capturé la ville de Chlisselbourg, encerclant Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg) par la terre. Le seul fil reliant la deuxième ville la plus importante de l'URSS au reste du territoire du pays était la route traversant le lac Ladoga, qui était ainsi surnommée « la Route de la vie ».

Pendant 872 jours, Leningrad, assiégée par les troupes allemandes, finlandaises, espagnoles et italiennes, a tenté désespérément de survivre. De 650 000 à un million et demi d'habitants de la ville sont morts à cause du froid, des bombardements d'artillerie, des raids aériens et surtout de la faim.

La communication terrestre entre Leningrad et le continent a été rétablie en janvier 1943 lors de l'opération Étincelle, lorsque les troupes soviétiques ont libéré Chlisselbourg. Un an plus tard, l'Armée rouge a lancé l'opération Tonnerre en janvier, repoussant l'ennemi à 100 km de Leningrad et mettant finalement un terme au terrible blocus.

Habitante de Leningrad (en 1941) Boris Ougarov/Musée russe, 1961 Boris Ougarov/Musée russe, 1961

Sur le champ de Mars, 1942 Vassili Koutchoumov\Musée russe virtuel Vassili Koutchoumov\Musée russe virtuel

Souvenir d'enfance. Blocus de Leningrad Ilya Glazounov/Galerie Ilya Glazounov Ilya Glazounov/Galerie Ilya Glazounov

Quai de la Neva près du Palais d'Hiver, 1942 Vassili Koutchoumov\Musée russe virtuel Vassili Koutchoumov\Musée russe virtuel

Du journal du blocus Piotr Beloousov Piotr Beloousov

Mère du blocus Konstantin Roudakov/Musée d'art d'État de Tchouvachie Konstantin Roudakov/Musée d'art d'État de Tchouvachie

Ladoga – la Route de la vie, 1949 Solomon Boim/Galerie d'art de Krasnoarmeïsk, 1949 Solomon Boim/Galerie d'art de Krasnoarmeïsk, 1949

Pain du siège Nikita Tsytsine, 1987 Nikita Tsytsine, 1987

Faim Ilya Glazounov/Galerie Ilya Glazounov, 2004 Ilya Glazounov/Galerie Ilya Glazounov, 2004

Blocus. « Leningrad parle ! » Leonid Krivitski, 1967 Leonid Krivitski, 1967

Le croiseur Kirov ouvre le feu Solomon Boim, 1944 Solomon Boim, 1944

Blocus Iouri Neprintsev, 1943 Iouri Neprintsev, 1943

Pour quelle raison? Alexandre Kharсhak Alexandre Kharсhak

Percée du blocus, 1943 Vladimir Serov, Iossif Serebriany, Anatoli Kazantsev/Collection du Musée Russe, 1943 Vladimir Serov, Iossif Serebriany, Anatoli Kazantsev/Collection du Musée Russe, 1943

Feu d'artifice du 27 janvier 1944 Alexeï Pakhomov/Collection du Musée Russe, 1944 Alexeï Pakhomov/Collection du Musée Russe, 1944

Dans cet autre article, nous vous présentions plus en détails le terrible siège de Leningrad en sept faits méconnus.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.