En images: la Russie telle qu’elle était en 1993

L’un des événements politiques les plus retentissants de l’année a été la crise constitutionnelle de 1993. Elle est également connue sous le nom de « coup d’État d’octobre » ou « fusillade de la Maison Blanche ». La crise a été causée par un conflit entre le président de l’époque, Boris Eltsine, et le Congrès des députés du peuple, qui, selon la Constitution russe en vigueur à l’époque, était l’organe le plus puissant et devait ratifier la plupart des décisions d’Eltsine.

Le conflit de deux jours a commencé avec la prise d’assaut de la tour de télévision d’Ostankino et s’est terminé par le bombardement de la Maison Blanche, siège du Congrès des députés du peuple.

Moscou a sombré dans le chaos : des barricades sont apparues, des émeutes de masse et des manifestations ont éclaté.

La crise était si violente que le patriarche de l’Église orthodoxe russe a dirigé une liturgie de masse et prié pour une solution pacifique.

Environ 200 personnes sont mortes dans ces émeutes. En fin de compte, une nouvelle Constitution a été adoptée en décembre.

Le pays avait soif de changement et beaucoup rejetaient l’ancien régime. Cependant, nombreux étaient les citoyens toujours attachés au passé soviétique, y compris à Staline, malgré les récentes révélations concernant les atrocités perpétrées par son régime.

Un portrait de Lénine figurait encore dans de nombreux endroits, et bon nombre d’institutions portaient encore son nom.

Beaucoup (en particulier les personnes âgées) continuaient à célébrer l’anniversaire de la révolution d’Octobre 1917.

Les symboles soviétiques étaient encore omniprésents. Sur la bannière (sur la photo ci-dessous) il est écrit : « PCUS » (« Parti communiste de l’Union soviétique »).

Cependant, le vent de liberté venu d’Occident était flagrant, et a marqué l’aspect de Moscou en 1993.

Des personnages de dessins animés occidentaux étaient même présents lors des festivités du Nouvel An sur la place Rouge.

Ci-dessous, le président Boris Eltsine inaugurant le deuxième restaurant McDonald’s à Moscou (le premier avait ouvert en 1990).

Sa femme, Naïna Eltsine, goûtant un coca-cola (ou un milkshake ?) lors de l’ouverture du troisième restaurant McDonald’s la même année.

Kirsan Ilioumjinov, président de la république russe de Kalmoukie, en train de dîner chez lui.

La libéralisation de l’économie a commencé et un marché libre est apparu.

Les premiers vrais supermarchés ont commencé à ouvrir leurs portes en Russie.

Dans le même temps, l’économie et le système politique étaient incapables de gérer ces changements rapides : cela a provoqué une crise, entraînant des déficits et plongeant beaucoup de monde dans la pauvreté.

Après l’effondrement de l’URSS athée, l’Église orthodoxe russe a recommencé à obtenir le soutien de l’État. De nombreuses églises ont rouvert et les prêtres ont cessé d’être persécutés. Boris Eltsine et le patriarche Alexis II se sont même rencontrés au Kremlin de Moscou.

Après environ 70 ans de tabou autour de la religion, les croyants ont enfin pu professer librement leur foi.

Les gens ont également eu la possibilité de se marier à l’église.

Les liturgies ont repris dans la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan à Saint-Pétersbourg, qui sous l’URSS avait été transformée en musée.

Sur la photo ci-dessous, une religieuse d’un monastère en prière.

La place Rouge, qui pendant près de 70 ans avait été un lieu de défilés et de manifestations communistes, a commencé à accueillir des événements divers et variés. Par exemple, un concert de l’Orchestre symphonique national des États-Unis dirigé par le chef d’orchestre russe Mstislav Rostropovitch.

La politique a obtenu un visage plus humain. Sur la photo ci-dessous, le premier ministre Viktor Tchernomyrdine joue de l’accordéon tout en prenant du bon temps avec sa famille.

Les filles sont devenues moins timides, et les concours de beauté sont devenus encore plus attrayants à regarder.

Les artistes étaient libres de s’exprimer et des projets très audacieux et controversés sont apparus, y compris ce duo musical appelé Politsia Nravov (« Police des mœurs »).

Après avoir porté pendant des années des vêtements uniformes et monotones, les femmes ont enfin eu la possibilité d’essayer de nouvelles modes. Ci-dessous, une femme fait son shopping dans un magasin de manteaux de fourrure.

Une femme à la mode discutant dans une cabine téléphonique.

Les voitures sont devenues plus nombreuses dans les rues, ci-dessous le long du quai du Kremlin à Moscou.

Les bateaux-mouches se sont démocratisés à Moscou.

Jeunes cyclistes se mettant à l’abri pendant une averse d’été.

Un marchand ambulant vend de la viande cuite au barbecue dans un parc.

Enfin, les bambins ont pu profiter pleinement de leur enfance, par exemple en passant une journée dans un parc à thème !

