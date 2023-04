En images: comment s’habillaient les enfants de Nicolas II?

Les enfants du dernier empereur de Russie ont été élevés dans la modestie, et cela s’appliquait également à leur garde-robe. Les plus jeunes filles «héritaient» des vêtements de leurs aînées, et le petit Alexis était presque toujours en uniforme militaire.

Bien que les Romanov fussent considérés comme l’une des dynasties européennes les plus riches, Nicolas II et Alexandra Feodorovna ne gâtaient pas leurs enfants. Les princesses s’habillaient avec goût, mais simplement : aucune « obsession » pour les tenues à la mode n’était tolérée. Le tsarévitch, comme tous les hommes de la famille impériale, a porté dès l’enfance les uniformes des régiments qu’il parrainait.

Les princesses

Les quatre premiers enfants de l’empereur Nicolas et de l’impératrice Alexandra Feodorovna étaient des filles. Leurs prénoms étaient Olga, Tatiana, Maria et Anastasia, de l’aînée à la plus jeune. Tant dans l’enfance que leur adolescence, elles s’habillaient presque de la même manière. Les robes des petites princesses étaient cousues en linon, en soie et en crêpe de Chine et décorées de dentelle.

Cependant, même les enfants en bas âge étaient tenus de respecter l’étiquette du palais. Ainsi, lors des célébrations, les petites princesses portaient robes de cérémonie en brocart épais, décorées de rubans, de soie et de dentelle. Le port de ces tenues dans le style russe lors d’événements officiels avait été rendu obligatoire par Nicolas Ier en 1834.

Plusieurs éventails ayant appartenu aux princesses ont été préservés. Le premier est simple, enfantin, en gaze avec un motif à la gouache. Le second, décoré de paillettes, est évidemment un élément d’une tenue de soirée.

Alexandra Feodorovna habillait souvent les petites filles par paires : les plus âgées, Tatiana et Olga, et les plus jeunes, Maria et Anastasia, arboraient ainsi des tenues identiques. Les premières toilettes officielles de cour des filles aînées étaient donc les mêmes. Les robes ne se distinguaient que par la longueur de la traîne et les petites initiales de la propriétaire brodées à la taille. Les tenues des sœurs ont été cousues pour le 300e anniversaire de la dynastie Romanov et ont été produites à Saint-Pétersbourg.

L’impératrice Alexandra Feodorovna était une cliente régulière de l’atelier d’Auguste (Albert) Brisac, et une fois adultes, les princesses recevaient également des vêtements de ce créateur. Pour Olga, une robe délicate en gaze, satin et soie, le tout orné de dentelle, a été créée.

Pour Tatiana, on a confectionné une robe en gaze agrémentée de jais de verre, de fausses perles et de franges.

La même robe douce et « volante » dans les tons roses a été créée pour Maria.

Pour cette dernière, on a commandé à Auguste Brisac un manteau crème avec bordure en fourrure et décoration à la taille.

Le tsarévitch Alexis

Les petites filles n’étaient pas les seules à hériter les habits de leurs aînées - Alexis a lui aussi récupéré les vêtements de ses sœurs. Dans la famille impériale, les enfants en bas âge étaient habillés de la même manière jusqu’à environ trois ans, et la robe sur la photo ci-dessous appartenait au prince héritier !

Ce n’est qu’à partir de trois ou quatre ans que les garçons commençaient à porter des vêtements masculins : il s’agissait le plus souvent de chemisiers et de pantalons rentrés dans des bottes.

Alexis avait un uniforme de parade dès sa plus tendre enfance. Ce costume de velours avec des éléments d’uniforme militaire a été confectionné lorsque le tsarévitch n’avait qu’un an.

À l’âge de sept ans, les garçons commençaient à ne porter que des uniformes militaires, car ils étaient affectés à l’armée dès leur naissance. Alexis était enregistré dans le Régiment des chasseurs de la Garde, dont le chef était l’empereur lui-même.

Telle était la tradition : les membres de la famille impériale pouvaient symboliquement parrainer des dizaines de régiments. Par exemple, Alexis était également chef du 14e régiment de grenadiers géorgiens et figurait sur les listes des cosaques de l’Oural de Sa Majesté et du convoi de Sa Majesté. Il portait donc les uniformes correspondants.

Une chance rare de changer de tenue pour les hommes de la famille impériale se présentait lors des mascarades. Ce caftan de boyard a été fabriqué pour Alexis en 1910.

Sur de nombreuses photographies, le tsarévitch peut être vu en costume de marin avec une casquette sans visière. Au XIXe siècle en Europe, le costume de marin était à la mode pour les bambins ; les enfants de Nicolas II en portaient également.

Domaine public Domaine public

Vous pourrez en savoir plus sur les enfants de Nicolas II lors de l’exposition « Les enfants du dernier empereur russe OTMA et Alexis », qui se tiendra à l’Ermitage du 19/05/2023 au 10/09/2023.

