En images: ce compte Instagram qui montre l'évolution de Moscou à travers le temps

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr



Le photographe et passionné d'histoire Piotr Posmakov, 22 ans, compte déjà plus de 50 000 abonnés sur sa page Instagram «nowandthenrussia», principalement grâce à ses collages des mêmes lieux de la capitale russe, photographiés à la fin du XIXe – début du XXe siècle et aujourd'hui. Il est particulièrement intéressant de regarder ses animations, qui montrent comment les bâtiments, les rues et les habitants de la ville ont changé à travers le temps.

Kremlin en 1908 et 2021 (vue de la rue Ilinka)

Place Rouge en 1913 et 2021

Cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux en 1913 et 2021

Rue Sretenka en 1901 et 2021

Ruelle Lebiaji en 1913 et 2021

Ruelle Khitrov en 1900 et 2021

Manoir du marchand Matveï Ponizovski dans les années 1900 et maintenant. Dans les années 1910, alors que l'Art nouveau commençait à se démoder, le bâtiment a été reconstruit par le nouveau propriétaire.

Viaduc d'Andronikov sur la rivière Iaouza en différentes années et maintenant

Boulevard Novinski en 1958 et 2021

L'église de l'Annonciation démolie et la maison pour les membres de l'Union des architectes, qui est apparue à son emplacement

L'une des «Sept sœurs» de Staline, le bâtiment du ministère des Affaires étrangères, en 1955 et maintenant

Rue Smolenskaïa en 1913 et 2021

Monastère de la Conception dans les années 1920 et aujourd'hui

Environs de la rue Ostojenka, l'un des quartiers les plus chers de la capitale russe, dans les années 1910 et maintenant

Ruelle Starosadski en 1913 et 2021

Rue Miasnitskaïa en 1912 et maintenant

Dans cet autre article, découvrez des photographies de Saint-Pétersbourg réalisées au temps de la Russie impériale.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.