En images: Comment le vol de Gagarine a bouleversé le quotidien des citoyens soviétiques

La plus grande réussite de l’URSS dans les années 60 a certainement été l’envoi du premier homme dans l’espace. Et les citoyens en étaient extrêmement fiers (non sans l'aide d’une petite dose de propagande).

1. Après le vol de Gagarine dans l'espace, la vie en Union soviétique a radicalement changé. De multiples affiches de propagande dépeignaient le premier cosmonaute comme un demi-dieu.

2. Gagarine était si souvent représenté sur les cartes postales qu'il y avait même une terminologie spéciale utilisée chez les collectionneurs de timbres soviétiques appelée « philatélie gagarienne », tandis que les gens écrivaient des livres entiers sur les timbres de l'ère spatiale.

3. En 1961, la production de masse de montres appelées Raketa (Fusée) est lancée. En 1980, l'usine fabriquait plus de 4 millions de montres par an.

4. La propagande soviétique voulait tirer le meilleur parti de la popularité de l'exploration spatiale et les chocolateries d'État ont même créé des bonbons « Odyssée spatiale » et « Stratosphère ».

5. Les enfants devaient se familiariser avec la gloire spatiale dès leur plus jeune âge. Ainsi, dans de nombreuses écoles et centres d'éducation et de loisirs soviétiques, on trouvait des mosaïques représentant des paysages spatiaux.

6. Tous les enfants rêvaient de devenir cosmonaute et fabriquaient des combinaisons spatiales pour les jeux ...

7. … pour les spectacles costumés du Nouvel an ...

8. … ainsi que pour des spectacles amateurs dans les écoles et les camps d'été. Cela a été montré avec humour dans le film soviétique classique Soyez les bienvenus.

9. Même les arrêts de bus de l’URSS étaient décorés de mosaïques aux motifs spatiaux.

10. De nombreux terrains de jeux étaient décorés de navettes spatiales et de fusées.

