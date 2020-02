La vie en URSS à travers l’objectif d’Anatoli Boldine

Découvrez comment les gens vivaient et s’amusaient, et ce à quoi ils rêvaient durant l'époque poststalinienne.

Le Moscovite Anatoli Boldine est une légende vivante de la photographie. Sa carrière a commencé en 1957 lorsqu'il entre à l'Université technique d'État Bauman de Moscou et devient photographe pour le journal de son campus. Les années 1960 ont été marquées par un intérêt croissant pour la photographie. Anatoli a par la suite fondé un club de photographie pour les étudiants.

Il a capturé la réalité soviétique « telle qu'elle était », réalisant des tranches de vie dans toute l'Union soviétique, et prêtant attention au contenu psychologique de ses œuvres. Il n'a jamais cessé d'améliorer ses compétences photographiques, tout en étudiant l'ingénierie. Plus tard, lorsque ses œuvres étaient déjà acclamées par la critique et publiées dans divers journaux et magazines soviétiques, il a été élu à la tête du principal club de photographie de Moscou, Novator.

Dans les années 2000, Anatoli a commencé à publier des livres et des albums avec des photos de ses professeurs et de membres talentueux de son club. Récemment, il a offert sa propre collection.

Garde (Tchouvachie, 1982) Anatoli Boldine Anatoli Boldine

Début du printemps (Parc Perovo, Moscou, 1973) Anatoli Boldine Anatoli Boldine

Enfants jouant aux adultes (Saratov, 1980) Anatoli Boldine Anatoli Boldine

Chez papa, à Saratov (train Moscou — Saratov, 1979) Anatoli Boldine Anatoli Boldine

En allant chercher de l'eau (Oust-Kamenogorsk, 1984) Anatoli Boldine Anatoli Boldine

En montant les escaliers (Lvov, 1979) Anatoli Boldine Anatoli Boldine

Bonne humeur (Moscou, 1968) Anatoli Boldine Anatoli Boldine

Plongée (Moscou, 1960) Anatoli Boldine Anatoli Boldine

Poupées (magasin de jouets Detski Mir, Moscou, 1961) Anatoli Boldine Anatoli Boldine

Supporters (Dinamo Arena, Moscou, 1965) Anatoli Boldine Anatoli Boldine

Grand-mère et petit-fils (région de Moscou, 1966) Anatoli Boldine Anatoli Boldine

Près du rêve (Moscou, 1975) Anatoli Boldine Anatoli Boldine

La rétrospective d'Anatoli Boldine 100 photographies se tient au centre d'exposition ROSPHOTO à Saint-Pétersbourg du 7 février au 29 mars 2020.

