Quand la propagande d’URSS glorifiait les exploits des alliés durant la Seconde Guerre mondiale

De nos jours, États-Unis et Russie tentent de minimiser le rôle joué par l’autre durant la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, jusqu’au début de la guerre froide, l’URSS, les USA ainsi que le Royaume-Uni ont fait l’éloge des victoires de leurs alliés. Tous les citoyens soviétiques connaissaient ainsi le triomphe américain et britannique en Afrique du Nord, le débarquement en Normandie et la libération de Paris.