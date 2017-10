Un Jour dans l’Histoire: le tout premier match de football disputé en Russie

Comme presque partout ailleurs, ce sont des marins et des expatriés britanniques qui ont introduit le football en Russie, vers la fin du XIXe siècle. Ce sont toujours eux qui y ont fondé les trois premiers clubs, dont le « St. Petersburg Football Club » qui a ouvert ses portes en 1879 dans la capitale de l’Empire. Pourtant, le foot était alors plutôt perçu comme un divertissement et non comme un sport.

Mais peu à peu, le virus du jeu de ballon rond s’est propagé en Russie et le tout premier match s’est disputé le 24 octobre 1897.

Le début international n’a suivi qu’en 1910, lorsque l'équipe de l'Empire a joué son premier match amical contre la Bohême et Moravie, s’imposant d’ailleurs sur le score de 5 à 4. Dès 1912 une équipe de football russe était par ailleurs présente aux Jeux olympiques de Stockholm.

Or, 120 ans après le tout premier match, la Russie se prépare aujourd’hui à accueillir la Coupe du monde de football, prévue l’été prochain dans 11 villes du pays, dont Moscou, Saint-Pétersbourg et Kazan.

