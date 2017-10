Une Jour dans l’Histoire: ouverture du Cirque Nikouline de Moscou

Il y a exactement 137 ans, le 20 octobre 1880, Albert Solomonski inaugurait sur le boulevard Tsvetnoï à Moscou ce légendaire cirque, dont il était alors le fondateur et directeur.

Il avait pleinement conscience de l’attrait suscité par ce genre de structures chez les enfants, mais considérait que le cirque avait également le potentiel d’être un lieu de divertissement pour les adultes.

C’est probablement pourquoi l’accent a été placé sur les clowns (le cirque était connu pour accueillir les plus célèbres d’entre eux), les pantomimes et les fêtes de Noël. Une attention toute particulière était aussi accordée aux performances équestres. Ce cirque a été le plus important de la capitale russe jusqu’en 1971, lorsque le Grand Cirque de Moscou a ouvert ses portes.

Par ailleurs, le cirque de Solomonski n’était pas seulement destiné aux personnes fortunées. Il proposait en effet des tickets à bas prix, pour permettre aux gens des classes plus modestes d’assister aux spectacles. Maxime Nikouline, le fils de Iouri Nikouline (un célèbre artiste soviétique et clown qui a en son temps aussi dirigé le cirque), y endosse depuis 20 ans le rôle de directeur.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.