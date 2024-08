Le zalivnoïé, сe plat russe pour les grandes occasions, perfectionné par les chefs français

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le zalivnoïé est un plat russe à base de morceaux de poisson, de viande et de légumes, rempli de gelée de bouillon et servi lors d’occasions spéciales. On pense qu’il est apparu grâce aux chefs français travaillant en Russie au XIXe siècle. Ce sont eux qui ont voulu donner au stoudien’ (quelque chose de similaire à la gelée de viande préparée uniquement sans gélatine), qui était déjà connu dans le pays, un aspect plus solennel. Pour y parvenir, les Français ont commencé à sélectionner plus soigneusement les ingrédients, qu’ils ont ensuite placés dans un mélange de gélatine et de bouillon, et les ont également servis sur de beaux plats.

La version classique de cet aspic russe est préparée à partir de langue de bœuf additionnée de tranches de carottes, d’œufs durs, de citron, de pois en conserve, etc. Aujourd’hui, nous en préparerons un qui peut constituer une décoration idéale pour n’importe quelle table de fête.

Ingrédients :

langue de bœuf – jusqu’à 1,5kg

oignon – 1 pièce

carotte – 1 pièce

feuille de laurier – 2 pièces

sel – 1,5 cuillère à soupe

grains de poivre – 8 pièces

gélatine – 25g

bouillon de poulet (vous pouvez également utiliser du bouillon de langue de bœuf si vous le souhaitez) – 800ml

pois en conserve

œufs

persil

canneberge

Préparation :

Placez la langue de bœuf lavée dans une grande casserole, remplissez-la d’eau et mettez-la sur le feu. Lorsque l’eau bout, éteignez le feu et égouttez l’eau. Remplissez ensuite la casserole d’eau propre et froide et rallumez le feu. Lavez et épluchez la carotte et l’oignon. Lorsque l’eau bout à nouveau, ajoutez-y les légumes et les grains de poivre. Réduisez le feu et laissez le tout mijoter pendant 1h30. Au bout d’une demi-heure, retirez les légumes. À ce moment, mélangez 100g d’eau bouillie froide et 25g de gélatine. Laissez reposer le mélange obtenu pendant un moment. Au bout d’1h30, ajoutez du sel et 2 feuilles de laurier dans la casserole. Cuisez le tout encore une demi-heure. Dans une casserole à part, faites cuire le bouillon de poulet (ou tout autre). Salez et poivrez selon vos envies. Dès qu’il est cuit, passez-le dans une étamine, laissez-le refroidir à température ambiante et ajoutez-y la gélatine en remuant jusqu’à ce qu’elle soit complètement dissoute. Retirez la langue de la casserole, couvrez-la d’eau froide et retirez immédiatement la peau. Coupez en fines tranches. Placez les tranches de langue dans une assiette.Garnissez joliment de tranches de carottes prédécoupées, d’œufs durs et de petits pois en conserve. Versez dessus le bouillon avec la gélatine. Placez le plat au réfrigérateur pendant plusieurs heures ou toute la nuit. Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, découvrez comment cuisiner des croquettes de Skobelev.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site Web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.