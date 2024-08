La tiouria: une ancienne soupe rafraîchissante appréciée des paysans russes

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La recette de la soupe froide appelée « tiouria » est connue dans le pays depuis l’époque de l’ancienne Russie. Elle est très simple à préparer : il suffit de couper ou de « casser » du pain en morceaux et d’ajouter du liquide (eau, kvas ou lait) et, si possible, d’autres ingrédients. Il existe des versions salées et sucrées de ce plat. Ces dernières, bien entendu, sont particulièrement appréciées des enfants.

De nos jours, cette soupe est rarement préparée, et c’est bien dommage ! Après tout, elle sature et rafraîchit très bien lors des chaudes journées d’été, et est également très savoureuse. Nous vous suggérons d’essayer la tiouria à base de kombucha – c’est une bonne alternative au kvas, la boisson fermentée à base de farine et de malt ou de pain de seigle, qui n’est pas nécessairement disponible en dehors de la Russie.

Ingrédients (pour 4 personnes) :

kombucha – 1l

pain de seigle – 150g

œufs – 2 pièces

gousses d’ail – 2 pièces

herbes

oignon verts

huile végétale

sel et poivre

Préparation :

Mélangez l’ail finement haché, l’huile, le poivre et le sel. Coupez le pain en cubes. Ajoutez le mélange d’ail et d’épices au pain. Faites griller le pain au four pendant 5 à 6 minutes à 200°C. Faites bouillir les œufs. Hachez les herbes et les œufs. Ajoutez-y le kombucha froid. Garnissez votre tiouria de pain. Mangez immédiatement ! Priatnovo appetita !

