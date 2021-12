Deux bars russes élus parmi les 50 meilleurs du monde

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’El Copitas, à Saint-Pétersbourg, et l’Insider Bar, à Moscou, apparaissent dans la nouvelle édition du classement World's 50 Best Bars (50 Meilleurs Bars du Monde), établi par l’académie britannique du même nom, apprend-on sur le site de cette dernière.

L’établissement saint-pétersbourgeois se place en effet au 8e rang, soit une progression de 19 places par rapport à 2020.

« Si l’El Copitas fait référence à un petit récipient pour siroter des spiritueux à base d'agave, le bar qui porte le même nom n'est pas très différent. Ici, dans un petit sous-sol caché de Saint-Pétersbourg, c'est l'hospitalité mexicaine dans un microcosme. Tout commence par une copita de bienvenue et, une fois installé à la grande table commune, les dernières créations de cocktails et de tacos sont transmises par un tableau noir. À Saint-Pétersbourg, on ne cultive pas beaucoup d'avocats et de citrons verts, et avant l’El Copitas, il n'existait aucun endroit où l'on pouvait trouver un tel trésor de spiritueux à base d'agave », notent les créateurs du classement.

Ils soulignent également la solution astucieuse trouvée par les gérants du bar pour faire face aux plaintes des voisins concernant les nuisances sonores – ils ont en effet tout simplement racheté l’appartement situé au-dessus de leur établissement afin d’y ouvrir des logements ouverts à la location, probablement pour les clients n’ayant plus la force de rentrer chez eux.

Deuxième et dernier figurant russe de la liste, l’Insider Bar moscovite, se hisse quant à lui à la 13e position et remporte le prix de la Meilleure inauguration 2021, puisqu’il s’est imposé comme le bar ouvert cette année ayant obtenu la plus haute place du classement.

« Né d'une idée ambitieuse de créer un bar fantaisiste du futur, Insider est un pas en avant dans toutes les directions possibles. Les créateurs ont déconstruit chaque aspect du bar, aménageant un espace commun cohérent autour d'une station hexagonale high-tech située au centre du bar, qui encourage les clients à interagir les uns avec les autres. Leur interprétation du bar futuriste repose sur la coexistence efficace de la nature et de la technologie. Les boissons préparées de manière complexe proviennent d'un laboratoire contenant les appareils les plus avancés, tandis que les murs ont été bâtis à l'aide d'une ancienne technique de terre pressée », est-il ainsi présenté.

À noter que le podium est occupé par le Connaught Bar à Londres, le Tayēr + Elementary, également situé dans la capitale du Royaume-Uni, et le Paradiso, à Barcelone.

