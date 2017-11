De gourmandes robes en chocolat défilent à Moscou

Russia Beyond

Baigné d’une multitude d’arômes de friandises les plus exquises, le Salon du Chocolat a fait son irruption dans l’automne moscovite pour lui redonner des couleurs estivales et le réchauffer, au moins pour les trois jours que durera cette foire. L’incontournable défilé de robes en chocolat, toilettes conçues conjointement par des couturiers et chocolatiers de renom, a constitué un des temps forts de cette 6ème édition.