«Attention, robots!»: dans cette ville russe, l’avenir est déjà là

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Robots sur la route. Bienvenue dans l’avenir » @innopolisnews_rus

Dans cette cité des sciences, principalement peuplée par des professionnels de l’IT, les hautes technologies sont partout, et de nombreuses fonctions y sont accomplies par des robots. Ces derniers font office de livreurs, tandis que dans l’un des cafés de la ville, une machine a remplacé le serveur.

Depuis six ans, des taxis autonomes circulent dans les rues de la cité et, prochainement, un hôtel robotisé, le premier de Russie, y ouvrira ses portes : les machines intelligentes y remplaceront l’ensemble du personnel. L’intelligence artificielle évaluera l’humeur et le comportement des clients, prendra en compte leurs préférences pour adapter la luminosité et la température de leurs chambres, ainsi que leur suggérer des plats du menu.

Dans cette autre publication, découvrez la toute première «clé USB» soviétique

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.