Faits curieux sur les lettres de l’alphabet russe: «А»

Dans cette série de publications, nous vous révélerons les faits les plus intéressants sur les lettres de l’alphabet russe, qui comprend actuellement 33 lettres. Commençons par «А» et les 32 autres curiosités sont à venir.

Аа

La première lettre de l’alphabet russe et l’une des plus courantes. Elle est dérivée de l’alpha grec et il n’existe pratiquement aucun mot originellement russe commençant par cette lettre. À l’exception de « avos » (à son propos, lisez ici). Il est également intéressant de noter qu’en vieux slave, cette lettre était appelée « Az », tout comme le pronom Я (« je »). « Азъ есмь царь » (Az esm’ tsar) signifiait ainsi « Je suis le tsar ».

Dans cet autre article, découvrez le sens de l’expression russe «du monde un fil à la fois».

