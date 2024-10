Tarte à la fraise Tsvetaïeva (Recette)

Russia Beyond

Victoria Drey Victoria Drey

Ingrédients pour la pâte :

• 200 g de farine ordinaire

• 100 g de crème épaisse (20-30 % de matière grasse)

• 100 g de beurre

• 1 cuillère à café de levure chimique

• 1 cuillère à soupe de sucre

• 1/3 de cuillère à café de sel

Ingrédients pour la garniture :

• 350 g de crème épaisse (25-35% de matière grasse)

• 300-400 g de fraises fraîches

• 2 œufs

• 2 cuillères à soupe de farine

• 100 g de sucre

• 1 cuillère à café de sucre vanillé ou d’extrait

• 1/3 de cuillère à café de sel

Préparation:

• Commencez par la pâte brisée : dans un bol, mélangez le beurre ramolli avec le sucre.

• Ajouter la crème épaisse et mélanger jusqu’à obtenir une consistance lisse. Passez à la farine : tamisez-la avec la levure chimique et le sel directement sur le mélange, commencez à mélanger avec une spatule et continuez à pétrir sur la surface de préparation.

• Ajouter d’abord environ 180 g de farine, puis une autre cuillère à soupe si nécessaire. Vous devriez obtenir un morceau de pâte très douce et élastique qui ne colle pas aux mains. Laisser reposer la pâte 5 minutes.

• Pendant ce temps, préparez les fraises : coupez chaque baie en 3-4 tranches. Pour cette recette, il vaut mieux choisir une fraise ferme et non aqueuse.

• Revenons maintenant à la pâte - étalez-la sur le fond et les bords de votre moule.

• Ensuite, superposez des tranches de fraises au fond. Si vous avez l’impression que vos baies sont assez liquides, saupoudrez-les d’une petite quantité de fécule de maïs.

• Préparez la partie liquide de la garniture : dans un bol, fouettez les œufs avec le sucre, le sucre vanillé (ou l’extrait) et une pincée de sel.

• Ajoutez la farine, la crème épaisse et fouettez jusqu’à consistance lisse.

• Versez le liquide obtenu sur la couche de fraises, assurez-vous de bien recouvrir toutes les tranches de baies. Cuire au four à 170°C pendant environ 50 minutes – la tarte peut légèrement trembler au milieu, c’est normal.

• Faites refroidir votre tarte Tsvetaïeva au réfrigérateur pendant 3 à 5 heures. Savourez-la avec une tasse de thé noir.

