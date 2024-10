Comment Pouchkine s’est-il retrouvé sur une icône orthodoxe?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En 1830, le poète a publié les strophes qu’il a lui-même reconnues comme « sceptiques » dans l’almanach Fleurs nordiques.

« Don fortuit, don éphémère,

Vie, pourquoi m’es-tu donnée,

Puisqu’un sort plein de mystère

À la mort t’a condamnée ? »*

Le poème a été lu par le métropolite de Moscou et de Kolomna Philarète, qui n’a pas pu s’empêcher de rédiger une réponse. Ainsi, un dialogue épistolaire en vers s’est engagé entre les deux. L’un des poèmes-réponses de Pouchkine a fait apparition dans la Literatournaïa gazeta (le Journal littéraire) et se terminait pas cette strophe :

« L’âme que ton feu brûle

Rejette l’ombre des vanités,

Et oit la harpe de Séraphin

En sainte horreur le poète »

Dans la variante initiale, figurait le nom de Philarète et non de Séraphin, et ce n’est qu’ensuite que le poète a choisi à modifier le vers.

Domaine public Domaine public

Cet échange entre deux grandes personnalités a été reflété sur des icônes de l’homme de foi. Ainsi, sur l’une d’entre elles, l’on voit Pouchkine coiffé d’une couronne de laurier et saisissant une lyre, alors que le métropolite tient une Bible. Pour l’église de la Mère-de-Dieu-Joie-de-tous-ceux-qui-souffrent, sur le kleimo (composition indépendante de la partie centrale de l’icône) d’une image sacrée, les maîtres ont représenté une rencontre entre Pouchkine et Philarète.

Atelier d’icônes Olympe des Grottes Atelier d’icônes Olympe des Grottes

* Traduit par Cyrilla Falk

Dans cette autre publication, nous expliquons pourquoi Léon Tolstoï a été excommunié

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :