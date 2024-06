Pourquoi Alexandre Pouchkine est-il considéré comme le principal poète russe?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Tout d’abord, c’est Pouchkine qui est considéré comme le créateur de la langue littéraire russe moderne – celle que les poètes et romanciers russes utilisent aujourd’hui pour écrire leurs œuvres. Il a été le premier à combiner harmonieusement le style élevé des odes du XVIIIe siècle avec un langage familier simple, en l’assaisonnant d’emprunts au français et à l’anglais.

De plus, dans la littérature russe, il n’y a pas beaucoup de maîtres d’un aussi large éventail de genres que Pouchkine. Au cours des 37 années de sa vie, il a écrit plus de 700 poèmes, un roman entier en vers (Eugène Onéguine, une véritable encyclopédie de la vie russe), plusieurs pièces de théâtre, de la prose réaliste, des nouvelles, des contes de fées, des carnets de voyage et beaucoup plus. Beaucoup de ses œuvres sont devenues des textes fondateurs dans leur genre.

Il n’est pas surprenant que cette personnalité créatrice ait toujours été admirée par d’autres grands écrivains russes. Voici, par exemple, ce que Fiodor Dostoïevski a dit à son sujet : « Non, je dirai positivement, il n’y a pas eu de poète aussi résonant dans le monde entier que Pouchkine, et ce n’est pas seulement la résonance qui compte, mais aussi sa profondeur étonnante et la réincarnation de son esprit dans celui des peuples étrangers, une réincarnation presque parfaite, et donc miraculeuse, car nulle part chez aucun poète au monde un tel phénomène ne s’est répété ».

Enfin, les poèmes intemporels de Pouchkine sont appréciés par tous les Russes, car il n’y a pas un seul thème que vous ne trouverez pas dans ses œuvres.

En avez-vous lu ?

