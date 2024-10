Cette idole sibérienne a été créée au début de l’âge du fer!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’idole d’Oust-Tasseïeva a été découverte en 1976. Elle date de ’l’âge du fer précoce (c’est-à-dire des IVe-Ier siècles av. J.-C.) et est considérée comme l’une des sculptures de pierre les plus septentrionales d’Asie. Nombre de croyances y sont liées ; par exemple, l’une d’entre elles affirme que si l’on s’endort en ce lieu, les rêves seront très réalistes et terrifiants.

Par orage fort, la foudre frappe toujours cette hauteur. Or, après avoir découvert cette particularité extraordinaire, les habitants de cette région ont réalisé cette œuvre et ont commencé à lui apporter des offrandes. De nombreuses tribus ont « affiné » son apparence pour qu’elle adopte des traits semblables aux leurs. Au début, elle ressemblait ainsi aux Scythes sibériens – avec une barbe, une moustache et des sourcils froncés. À l’époque de l’exploration de la Sibérie par les Russes, elle avait déjà acquis des traits faciaux plus mongoloïdes. Les scientifiques pensent que les Toungouses, s’étant familiarisés avec le tabac, ont décidé de partager leur précieuse découverte avec l’idole : c’est ainsi ’qu’elle a obtenu un trou pour accueillir une pipe.

