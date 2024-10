Des photos de phares russes de Kaliningrad à Vladivostok seront exposées à Bruxelles

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Malgré leur vocation purement pratique, les phares, ces tours côtières qui facilitent la navigation de nuit, sont adorés non seulement par les marins, mais aussi par tous ceux qui trouvent une source d’inspiration dans l’élément marin lui-même.

Si vous habitez en Belgique et si leur esthétique ne vous est pas étrangère, venez du 8 au 22 octobre à l’exposition unique de la Maison russe à Bruxelles, où vous pourrez admirer les clichés des finalistes du concours « Phares de Russie 2020 ». Chaque image présentée est une histoire figée dans le temps sur un phare historiquement important du pays – de l’océan Pacifique aux côtes rocheuses de l’Arctique, jusqu’aux mers Baltique et Noire.

Les visiteurs de la Maison russe pourront voir le phare à tour le plus septentrional de Russie, le phare de Heiberg, installé sur l’île Vostochny, l’un des phares les plus inaccessibles, Aniva, situé dans la partie sud de l’île de Sakhaline, et le plus ancien phare russe, celui de Tolboukhine, érigé en 1719.

Autrefois, un phare était considéré comme tout repère de navigation permettant de reconnaître les rivages et l’emplacement des navires – qu’il s’agisse d’un simple feu ou d’un haut pilier ordinaire visible depuis la mer. Les premiers phares, tels que nous les connaissons aujourd’hui, ont été construits en Russie au début du XVIIIe siècle. La construction de telles structures dans le pays est devenue particulièrement intensive à l’époque de Pierre le Grand, qui a activement développé la flotte russe. Depuis, de nombreux phares ont été construits sur les côtes maritimes du pays. Nobles structures de pierre, ils attendent dignement de venir en aide aux marins au moment opportun.

Pour profiter de leur beauté, inscrivez-vous à l’événement en utilisant ce lien.

Dans cette autre publication, découvrez les 100 plus beaux lieux de Russie en images.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site Web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.