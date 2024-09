Chambre d’ambre, ce trésor en «or de la Baltique»

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Musée-réserve d’État Tsarskoïé Selo Musée-réserve d’État Tsarskoïé Selo

Ses composantes ont été acheminées à Saint-Pétersbourg à l’intérieur de 18 caisses accompagnées d’une instruction détaillée portant sur le déballage des détails inestimables en ambre. Le gouverneur général de Saint-Pétersbourg, Alexandre Menchikov, a alors écrit à l’empereur au sujet du cadeau précieux : « À vrai dire, le monde n’a pas vu de curiosité pareille ».

Musée-réserve d’État Tsarskoïé Selo Musée-réserve d’État Tsarskoïé Selo

D’une beauté extraordinaire, le cabinet d’ambre a d’abord été installé dans le Palais d’Hiver. Quelques années plus tard, la fille de Pierre, Élisabeth Ire, ordonnera de le transférer dans sa nouvelle résidence, à Tsarskoïé Selo. L’architecte Bartolomeo Rastrelli a alors complété la pièce en l’ornant d’éléments en bois sculpté couverts de dorure, de panneaux mosaïques en agate et jaspe et de miroirs-pilastres.

Musée-réserve d’État Tsarskoïé Selo Musée-réserve d’État Tsarskoïé Selo

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la chambre d’ambre a cependant été dérobée par les troupes nazies. Ce trophée, ils l’ont exposé dans le palais de Königsberg. Toutefois, en quittant la ville, il en a été retiré et, depuis, ses traces se perdent.

Sa reconstitution a débuté en 1983 et, pour la recréer, il a fallu 6 tonnes d’ambre de Kaliningrad. 24 ans plus tard, elle a été révélée au public.

Dans cet autre article, vivez une immersion photographique dans le quotidien des chasseurs d’ivoire de Sibérie.

Chers lecteurs,