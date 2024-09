Les peuples et les traditions du plus grand pays du monde s’exposent à Bruxelles

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 3 septembre, la Maison Russe de la capitale belge invite tout désireux à une exposition de photos consacrée à la richesse spirituelle et matérielle de la Russie.

Service de presse Service de presse

Vous pourrez y voir les œuvres des lauréats du VIIIe Concours international de photographie « Civilisation russe » 2023, qui représentent différents coins du plus grand pays du monde, les peuples qui habitent ses vastes étendues avec leurs traditions et coutumes, des monuments d’art et bien plus encore.

L’événement a été organisé avec la participation de l’Agence fédérale pour les affaires de nationalité de la Fédération de Russie.

Pour vous inscrire suivez ce lien.

Dans cette autre publication, découvrez douze musées en France et Belgique où admirer de l’art russe.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.