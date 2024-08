Saviez-vous que Pierre Ier avait interdit de construire des ponts à Saint-Pétersbourg?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L’empereur voulait que Saint-Pétersbourg devienne le plus grand port maritime de l’Europe et croyait que ses habitants devaient se déplacer en bateau comme à Amsterdam. Il a cherché à cultiver l’amour pour l’eau par son propre exemple. En hiver, lorsque la Neva était bloquée par la glace et qu’il était possible de parcourir le fleuve à pied ou en traineau, c’était le bouffon de la cour qui descendait le premier sur le cours d’eau gelé. Il battait du tambour et, assisté par une équipe munie de planches et de cordes (au cas où), il rejoignait l’autre rive. Au printemps, Pierre Ier ouvrait la navigation : l’on donnait trois coups de canon, puis l’empereur traversait le fleuve en bateau.

Vue du pont de l'Annonciation à Saint-Pétersbourg Vassili Sadovnikov Vassili Sadovnikov

À l’époque, la ville n’avait que deux ponts, qui plus est faits de bois : le pont Ioannovski, reliant les îles Beriozovy et Zaïatchi, et le pont Anitchkov, servant d’artère pour délivrer des matériaux de construction. Il y avait deux raisons à cela. Premièrement, chaque année, le niveau de l’eau de la Neva s’élevait si haut que le courant emportait tout simplement toutes les constructions de ce type.

Vue du palais Anitchkov Domaine public Domaine public

« Il y a trois jours, le vent Ouest-Sud-Ouest a apporté une quantité d’eau qu’on n’a jamais vue. J’ai eu 21 pouces d’eau au-dessus du plancher dans mes demeures, on s’est librement déplacé en bateau dans le potager et de l’autre côté de la rue… Non seulement des hommes mais aussi des femmes étaient assis sur les toits et sur les arbres comme pendant le déluge », écrivait le tsar Pierre dans sa lettre à son proche ami Alexandre Menchikov, prince et chef militaire.

Courses hivernales sur la Neva Louis Charlemagne-Baudet Louis Charlemagne-Baudet

Deuxièmement, les ponts auraient gravement empêché la navigation commerciale. Et troisièmement, le transport des gens et des biens à travers le fleuve était un business fructueux qui remplissait le trésor public.

Vue de Saint-Pétersbourg Domaine public Domaine public

En 1727, deux jours après la mort de Pierre Ier, Pétersbourg a reçu son premier pont flottant – celui de Saint-Isaac, qui menait à l’île Vassilievski. 26 bateaux plats, dits bateau-allège, lui servaient d’appuis. Jusqu’en 1754, il a fallu payer pour le traverser : un kopek par personne et cinq par carrosse.

Palais du grand-duc Michel sur le quai du Palais à Saint-Pétersbourg Domaine public Domaine public

En 1850, à Pétersbourg, est apparu entre les îles Admiraltieïski et Vassilievski le premier pont durable, qui a reçu le nom de Blagoviechtchenski (de l’Annonciation).

