Ce sorbet rafraîchissant à la saveur nostalgique de l’enfance soviétique

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Préparé à partir de fruits et de baies, ce sorbet était l’une des « glaces » les plus populaires en URSS et est resté dans la mémoire de générations entières de Russes comme la friandise estivale la plus délicieuse. Il était vendu littéralement à chaque coin de rue pour un montant minime que l’on pouvait même trouver dans la poche d’un enfant.

Le sorbet avait une saveur riche et une consistance agréable, mais en plus, il n’était pas du tout nocif pour la santé, car il ne contenait pratiquement aucun additif artificiel ni lait de vache. Ceux qui décident de le préparer à la maison peuvent également ajouter une quantité minime de sucre.

Ingrédients :

300g de purée de fraises

150g de sucre

20g de fécule de maïs

500ml d’eau

menthe fraîche (facultatif)

Préparation :

Mettez les fraises dans un mixeur et laissez le mélange obtenu au réfrigérateur. Ajoutez de la menthe fraîche, en l’écrasant avec la fraise.

Prenez environ 400ml d’eau, mélangez-la avec le sucre et portez à ébullition.

Dans un saladier séparé, mélangez les 100ml d’eau restants avec la fécule de maïs et ajoutez-les au sirop.

Préparez le kissel (boisson russe à base d’amidon) à feu doux, en le remuant lentement jusqu’à ce qu’il épaississe et devienne légèrement visqueux et gluant.

Réservez le kissel et laissez refroidir environ 30 minutes. Mélangez ensuite correctement la purée de baies avec le kissel ; mettez le mélange dans un récipient et laissez-le au congélateur.

Après environ une heure, remuez bien le sorbet et remettez-le au congélateur. Répétez cette étape toutes les heures ou deux jusqu’à ce que vous obteniez la consistance désirée. Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, découvrez les trois recettes de crêpes russes les plus populaires.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.