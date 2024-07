Recette simple de gratin de courgettes et feta

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La courgette est l’un des légumes les plus estivaux de Russie, très apprécié des habitants du pays. Auparavant, ils le cultivaient eux-mêmes dans leurs datchas (maisons de campagne russes), mais, maintenant, ils l’achètent de plus en plus dans les magasins.

La courgette est utilisée pour faire des ragoûts, des oladi (pancakes) et, bien sûr, des gratins. Il n’y a rien de plus simple que ces derniers, et même les écoliers russes maîtrisent leur recette lors de cours spéciaux : il suffit de mélanger un œuf, des légumes hachés et du fromage, et la délicieuse collation est prête. Après avoir goûté ce plat, vous ne ressentirez aucune lourdeur dans l’estomac, mais en même temps, vous serez rassasié.

Ingrédients :

courgettes – 3 pièces

beurre – 50g

farine – 2 cuillères à soupe

lait – 1 verre

œufs – 2 pièces

sel et poivre noir moulu

persil – 1 bouquet

basilic – 1 bouquet

feta – 200g

fromage à pâte dure – 100g

huile de tournesol

Préparation :

Lavez et épluchez les courgettes. Tranchez-les en rondelles minces et faites bouillir pendant 3 à 5 minutes.

Faites revenir la farine dans le beurre. Fouettez le lait et les œufs, puis ajoutez-les à la farine en remuant jusqu’à ce qu’elle soit complètement incorporée. Salez et poivrez, retirez du feu.

Graissez un plat allant au four avec de l’huile de tournesol et déposez-y les courgettes.

Mixez la verdure et écrasez-la avec la feta. Déposez ce mélange sur les courgettes.

Versez la sauce et saupoudrez de fromage râpé.

Cuisez au four pendant 20-25 minutes à 200°C.

Dans cet autre article, nous vous présentions dix délicieuses soupes russes à déguster absolument.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.