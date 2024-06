Ce casque faussement attribué au prince russe vainqueur des chevaliers de l’ordre de Livonie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Alexandre Nevski par Pavel Korine Domaine public Domaine public

Sur les tableaux, le prince Alexandre Nevski, surtout connu pour deux victoires militaires essentielles dans l’histoire de la Russie, dont celle contre les chevaliers de l’ordre Teutonique, est représenté en armure et portant un casque avec une visière et une protection nasale, identique à celui conservé dans le palais des Armures du Kremlin. L’on le voit le porter sur une œuvre de Pavel Korine, sur une mosaïque ornant la station Komsomolskaïa du métro moscovite. Ce casque est représenté sur les armoiries de l’Empire russe et celles du prince héritier et des grands-princes, on le voit par ailleurs sur l’ordre d’Alexandre Nevski. Or, le casque a été confectionné au XVIIe siècle et n'a donc en aucun cas pu appartenir au prince ayant vécu au XIIIe siècle.

Croquis pour la mosaïque de la station Komsomolskaïa Pvael Korine, Galerie Tretiakov Pvael Korine, Galerie Tretiakov

Connu comme bonnet de Jéricho en raison de sa forme conique, il a été conçu par l’artisan Nikita Davydov, qui l’a orné de pierres précieuses, de perles et d’une représentation de l’archange Michel. Pour son travail, il a reçu des morceaux de taffetas vénitien et de tissu anglais, et son chef-d’œuvre était évalué à un montant inouï de 1 175 roubles à la fin du XVIIe siècle.

Musées du Kremlin de Moscou Musées du Kremlin de Moscou

Des légendes n’ont pas tardé à entourer cet objet précieux, dont la principale assure que ce même casque aurait appartenu à Alexandre Nevski et elle s’est si bien ancrée dans les esprits qu’elle est arrivée à nos jours. En réalité, ce casque a appartenu à Michel Ier, le premier des Romanov.

Dans cet atre article, découvrez pourquoi les Tataro-Mongols n’ont pas converti la Rus’ à l’islam.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.