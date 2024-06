La Maison russe à Bruxelles vous invite à une rencontre avec l’avant-garde russe

Russia Beyond

Vous rêvez de flâner dans les musées de Saint-Pétersbourg, mais n’avez pas l’occasion d’aller en Russie ? Le 25 juin, la Maison russe à Bruxelles invite tout le monde à s’immerger dans l’univers de l’avant-garde russe en effectuant une visite en ligne du Musée russe. Fondé à la fin du XIXe siècle à Saint-Pétersbourg par la volonté de l’empereur Alexandre III, il possède aujourd’hui la plus grande collection d’art russe au monde, comprenant plus de 440 000 pièces et couvrant toutes les périodes de l’histoire du pays.

Grâce à la technologie de la photographie panoramique, vous pourrez vous promener dans ses immenses salles et étudier minutieusement l’exposition. Votre guide sera Valentina Gorlova, chef du département des excursions et des conférences du musée, qui sait absolument tout sur le travail d’artistes russes tels que Mikhaïl Larionov, Natalia Gontcharova, Vassili Kandinski, Kazimir Malevitch, Vladimir Tatline, Alexandre Rodtchenko et d’autres.

Kasimir Malevitch. Suprématisme, 1915 Musée russe

Inscription via ce lien.

