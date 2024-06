Une poule russe picore à la station Madeleine du métro parisien

Un vitrail au motif peu commun en France recouvre un mur de la station du métro parisien Madeleine. Il s’agit de la poule Riaba, le personnage du conte populaire russe qui pond un œuf d’or qu’une souris casse. Le sens en est qu’il faut préserver le bonheur quand on le connaît parce que c’est une chose fragile. C’est l’un des premiers contes qu’on donne à lire aux enfants russophones.

Ce vitrail fait environ quarante mètres carrés. Il fut offert par le métro moscovite au métro parisien. Il est l’œuvre d’Ivan Loubennikov, qui a réalisé l’aménagement intérieur de plusieurs stations du métro de Moscou. La poule est composée de vingt panneaux qui évoquent la culture russe. Ils furent réalisés à la cristallerie de Gous-Khroustalny .On y voit un samovar, le premier spoutnik, des bulbes d’églises surmontés de croix, plusieurs symboles soviétiques, le tableau Carré Noir sur Fond Blanc de Kasimir Malevitch. Derrière la poule , on voit l’œuf d’or qui pèse plus de quatre-vingts kilogrammes.

Cette composition de verre décore la station Madeleine depuis 2009. En 2006, la France avait offert aux Moscovites une des entrées de la station Kievskaïa dans le style Art Nouveau, celui des accès aux stations du métro parisien. Tous les matériaux pour monter cette entrée Guimard avaient été livrés de France.

