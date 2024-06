Que les Russes fêtent-ils le 12 juin?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

De quoi s’agit-il ?

Le 12 juin marque l’anniversaire de l’adoption de la Déclaration de souveraineté de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR), qui remonte à l’année 1990.

Termes bureaucratiques mis à part, résumons-le comme suit : le 12 juin 1990, alors que l’Union soviétique était au bord de l’effondrement, la RSFSR (la république centrale et la plus grande de l’URSS) a, à son tour, déclaré sa souveraineté et, désormais, ses lois primaient sur les soviétiques.

De facto, cela signifiait que Boris Eltsine, dirigeant de la RSFSR, devenait un concurrent direct de Mikhaïl Gorbatchev, qui demeurait président de l’URSS.

Cette situation, combinée aux multiples autres problèmes et à la quête d’indépendance des autres républiques, a conduit à la dissolution de l’URSS l’année suivante. Ainsi est née la Fédération de Russie telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Depuis quand fête-t-on cette journée ?

Le 12 juin 1991, la RSFSR a tenu sa première présidentielle, qui a été remportée par Boris Eltsine, ainsi devenu le tout premier président russe.

En 1994, il a proclamé le 12 juin comme fête nationale, alors appelée Jour de l’adoption de la Déclaration de souveraineté de la RSFSR. En 2002, ce nom officiel a été remplacé par celui de Jour de la Russie, plus facile et plus compréhensible.

