Saviez-vous que le tableau Un matin dans une forêt de pins n’est pas seulement l’œuvre de Chichkine?

Tous les Russes connaissent le tableau Un matin dans une forêt de pins, au moins grâce à l’emballage d’un célèbre chocolat utilisant cette image. Cependant, en y regardant de plus près, le cartel de l’œuvre porte un autre nom: C. Savitski. Qui est donc l’auteur de ce chef-d’œuvre?

Amis et collègues

Les artistes Ivan Chichkine et Constantin Savitski étaient amis. Ils s’entraidaient non seulement dans leur travail (par exemple, pour le tableau Pluie dans une forêt), mais se soutenaient également dans les moments difficiles de leur vie.

Ils ont travaillé ensemble sur le sujet

Alors qu’il œuvrait sur le tableau À la guerre, Savitski a eu l’idée de peindre une forêt de pins le matin, avec des ours s’ébattant. Chichkine a aimé l’esquisse et a accepté de travailler sur la toile avec lui. Il s’est donc chargé de la forêt de pins, et Savitski des ours s’amusant.

Ils ont été payés, mais pas à parts égales

Le mécène Pavel Tretiakov a acheté le tableau pour 4 000 roubles, mais Savitski n’en a reçu qu’un quart.

Une paternité «oubliée»

Selon une version, le nom de Savitski aurait disparu des auteurs à la demande de Tretiakov. Le collectionneur, se souvenant que l’artiste avait restauré sans succès son œuvre Rencontre avec l’icône en choisissant la mauvaise teinte de peinture, aurait décidé d’effacer toute mention du coauteur. Cependant, il n’est pas à exclure que Savitski lui-même ait décidé, pour une raison ou une autre, de supprimer toute mention de sa participation.

