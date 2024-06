Lev Yachine, le seul gardien à avoir remporté le Ballon d’or

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La biographie de ce sportif est sans aucun doute légendaire : onze fois sacré meilleur gardien de but de l’Union soviétique, quintuple champion d’URSS, triple détenteur de la Coupe d’Union soviétique de football. Et pourtant, en 1962 il avait sérieusement pensé à mettre un terme à sa carrière sportive.

Alors, lors de la Coupe du monde, il avait laissé passer 7 ballons en quatre matchs. Après la défaite de l’équipe soviétique en quarts de finale face au Chili, les supporters avaient déchanté et l’avaient désigné comme responsable de l’échec.

Viktor Chandrine/TASS Viktor Chandrine/TASS

L’on lui avait adressé des lettres pleines de rage, l’on avait brisé les vitres de son appartement et l’on avait dit qu’il devait quitter le foot. Chacune de ses apparitions au stade s’accompagnait de huées et sifflements. Personne ne savait alors qu’au tout début de ce malheureux match Lev Yachine avait subi une commotion cérébrale.

Toutefois, déjà un an plus tard, Yachine a conduit l’équipe Dynamo de Moscou vers la victoire lors du championnat soviétique : seuls 6 buts ont été marqués dans la cage de son équipe en 27 matchs ! En automne, il est sorti sur la pelouse du stade Wembley au sein de la sélection internationale pour le match organisé à l’occasion du centenaire du foot. Il a alors joué avec des stars du ballon rond telles qu’Eusébio, Denis Law, Alfredo Di Stefano, Francisco Gento. Il n’a raté aucune balle ! La presse occidentale a été impressionnée et l’on l’a qualifié de poulpe pour son courage et son habileté, ou encore d’araignée, comparant sa cage à une toile imprenable. Le gardien de la sélection anglaise Gordon Banks a alors reconnu : « Une seule mi-temps passée en sa compagnie sur le terrain m’a été suffisante pour comprendre : devant nous se trouve un génie ».

A Images/Getty Images A Images/Getty Images

Peu après, il a pris part à une huitième de finale de la sélection pour la Coupe d’Europe et, depuis, les footballeurs italiens l’ont baptisé de diable.

Lorsque l’heure est venue de choisir le meilleur joueur de l’année 1963, le jury (comptant 21 journalistes sportifs des pays membres de l’UEFA) a choisi Yachine.

Il reste toujours le seul gardien à avoir remporté cette récompense prestigieuse. En 2020, France Football l’a reconnu comme meilleur gardien de l’histoire.

Dans cette autre publication, nous racontons comment des Anglais inoculèrent le virus du football aux Russes

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.