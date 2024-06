Recette de la charlotte russe aux canneberges version vegan

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Tout est parfait dans ce dessert léger et étonnamment savoureux : la pâte délicate à base de jus de fruits et la garniture aux pommes et aux canneberges, qui laisse une agréable acidité en bouche. Mais surtout, il convient à ceux qui ne consomment pas de produits d’origine animale comme le lait et les œufs.

Préparons ensemble une version vegan de la célèbre charlotte russe (ou сharlotka) connue depuis l’époque tsariste, à laquelle peu de gens pourront résister !

Ingrédients :

200ml de jus de pommes sucrées

180-200g de farine ordinaire

3 grosses pommes

70g d’airelles rouges

60ml d’huile végétale

1 cuillère à café de sucre vanillé / extrait

1 cuillère à café de levure chimique

1 cuillère à café de fécule de maïs

une pincée de sel

+ sucre en poudre pour saupoudrer

Préparation :

Mélangez la farine tamisée, la levure chimique et le sel. Ajoutez une pincée de cannelle moulue si vous le souhaitez. Dans un autre saladier, mélanger l’huile végétale sans farine avec la vanille et le jus de pomme. Si vous pensez que le jus n’est pas assez sucré, ajoutez environ 50g de sucre et mélangez jusqu’à ce qu’il se dissolve. Ajoutez les ingrédients secs dans le liquide et remuez jusqu’à obtenir une consistance homogène. Épluchez et épépinez les pommes, puis coupez-les en fines tranches. Ajoutez les tranches de pomme et l’airelle rouge dans la pâte, mélangez le tout. Graissez votre moule de cuisson avec de l’huile ; saupoudrez de fécule de maïs et remplissez avec le mélange. Cuisez au four à 190°C pendant environ 45 minutes. Priatnovo appetita !

