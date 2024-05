Ce compositeur né dans l’Empire russe et 22 fois nominé aux Oscars

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dimitri Tiomkin a étudié au conservatoire de Pétersbourg et a été accompagnateur de la grande Tamara Karsavina, cette prima ballerina du théâtre Marie (Mariinsky). Après la Révolution d’octobre, il a quitté le pays, s’installant d’abord en France, puis aux États-Unis. C’est le grand chanteur d’opéra Fiodor Chaliapine qui lui a en effet conseillé de traverser l’Atlantique pour tenter sa chance, expliquant que le Nouveau monde offrait bien plus d’opportunités que le Vieux continent. Savait-il alors qu’il le guidait vers une gloire internationale ?

En Amérique, Tiomkin a rencontré son amour, la ballerine Albertina Rasch et, ensemble, ils sont partis à la conquête d’Hollywood : elle était chorégraphe pour les films des studios MGM, tandis que lui composait de la musique pour eux. Cependant, c’est aux westerns qu’il doit sa renommée. Et les films de Frank Capra, pour lesquels il a écrit des bandes sonores, l’ont hissé au sommet de l’Olympe hollywoodien. La première de ses 22 nominations aux Oscars, il l’a reçue en 1937, pour le film Les Horizons perdus.

Pendant les années 1950, le nom de ce compositeur résonnait partout : il a reçu quatre statuettes de l’Académie des arts et des sciences du cinéma : deux pour la musique et une chanson du film Le train sifflera trois fois, et deux autres pour les bandes sonores des films Écrit dans le ciel et Le Vieil Homme et la Mer.

Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

Tiomkin a travaillé avec les meilleurs réalisateurs de l’époque, dont Alfred Hitchcock, William Wyler, Howard Winchester Hawks, John Wayne et John Huston. Ses mélodies devenaient des hits absolus et résonnaient tant à la radio qu'à la télé. Sa dernière nomination aux Oscars a été liée à la Russie : il a créé une bande sonore pour le film dédié à la vie de Piotr Tchaïkovski filmé par les studios Mosfilm.

