Événement à Paris: à la découverte d’un méconnu poète d’origine russe immigré en France

Le 21 mai à 19h, se tiendra à la Maison russe des sciences et de la culture à Paris une conférence inédite, au cours de laquelle chacun pourra se familiariser avec le destin et l’œuvre du poète francophone méconnu d’origine russe Michel Forstetter (Moscou, 1894 – Luxembourg, 1959). Historien et linguiste érudit, il s’installe à Paris en 1924, après avoir vécu la Belle Epoque, la Grande Guerre, la Révolution d’Octobre et les Années folles.

Sa vie, ses traductions et ses activités littéraires, longtemps restées dans l’ombre, ont attiré l’attention de Gérald Honigsblum, professeur de l’Université de Chicago et de Boston, qui a découvert par hasard le poème en prose de Forstetter Petit Itinéraire pour une Amie nocturne dans des archives poussiéreuses et éparses des années 1930 et 1940 et a inclus une histoire sur cette figure peu connue des interactions culturelles russo-françaises dans son livre Paris port de songe. Trois poètes embarquent.



Pour voir Paris à travers les yeux d’un émigré russe dans la première moitié du XXe siècle, venez à la conférence à la Maison Russe à Paris.



Inscription via ce lien.

