Les secrets du Khokhloma, artisanat vieux de 300 ans, enfin dévoilés

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

- Malgré une erreur particulièrement répandue, le nom du Khokhloma se prononce en fait avec un accent tonique sur la première syllabe (ce qui signifie que cela se prononce « khokhloma », et non pas « khakhloma » ou « khakhlama » s’il s’était trouvé sur la deuxième ou troisième syllabe). Tout s’explique par la toponymie : le village de Khokhloma, dans la région de Nijni Novgorod, et la rivière qui y coule, la Khokhlomka, se prononcent également avec l’accent sur la première syllabe.

- La vaisselle en bois peinte en noir-rouge-or n’est, dans le monde moderne, plus utilisée dans la vie de tous les jours. Et c’est bien dommage ! Contrairement à la porcelaine, cette vaisselle ne craint pas les variations de température. Même après un passage au congélateur, le motif ne se fissure pas, ce qui n’est pas le cas de la porcelaine.

Nikolaï Gouchtchine Nikolaï Gouchtchine

- En revanche, vous ne pouvez pas mettre un objet issu de l’artisanat Khokhloma au micro-ondes, cela provoquerait des étincelles. En effet, en raison de la technique spéciale de peinture, des éléments métalliques sont présents à l’intérieur.

Nikolaï Gouchtchine Nikolaï Gouchtchine

- L’or n’a jamais été utilisé dans la production du véritable Khokhloma, ni l’or véritable, ni la peinture dorée. La vaisselle n’en était toutefois pas moins chère.

En réalité, les maîtres utilisaient d’abord de l’argent pour l’éclat chaud, puis de l’étain. Néanmoins, tout le monde n’avait pas les moyens de se procurer même de ce dernier, aussi les objets étaient-ils frottés d’étain, non pas entièrement, mais seulement aux endroits où l’ornement devait être « doré ».

Nikolaï Gouchtchine Nikolaï Gouchtchine

Cette vaisselle servait souvent lors des fêtes de la noblesse et était fournie par les monastères. Ils la commandaient aux artisans des villages, en finançant l’achat de l’onéreux étain. Aujourd’hui, l’on utilise pour l’effet doré de la poudre d’aluminium.

Dans cet autre article, découvrez en images dix artisanats uniques du Nord russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.