La pelisse de Fiodor Chaliapine sur le célèbre tableau de Boris Koustodiev avait-elle été volée?

« C’est original, n’est-il pas ? Il est acteur, il est chanteur et il a chouravé une pelisse », disait en riant Boris Koustodiev pendant qu’il faisait l’esquisse de Fiodor Chaliapine qui posait devant lui. Le grand chanteur d’opéra s’était déplacé en personne chez le peintre pour l’inviter à réaliser les décors de l’opéra La Puissance de l’Ennemi d’Alexandre Serov qu’il voulait mettre en scène au théâtre Mariinski. Bien que cloué dans un fauteuil par la maladie depuis plusieurs années, Boris Koustodiev accepta immédiatement cette offre. Comme il le disait lui-même, le théâtre, la présence des gens et la musique lui manquaient.

Boris Koustodiev fit à Fiodor Chaliapine une proposition en retour : celle de le peindre en pied dans la somptueuse pelisse qu’il portait ce jour-là. Le chanteur sourit : la pelisse était sans aucun doute magnifique, mais peut-être volée. Elle lui avait été donnée en guise de cachet par un théâtre d’État. Il était probable qu’elle avait déjà été portée.

Fiodor Chaliapine accepta de poser, à la condition de le faire avec Roïka, son bouledogue français adoré. Au second plan, Boris Koustodiev peignit les filles et le secrétaire personnel du chanteur. Le tableau plut tellement à son modèle qu’il ne voulut pas s’en séparer et l’emporta avec lui en France. Ce chef-d’œuvre ne revint en URSS qu’à la fin des années 1960.

Fiodor Chaliapine fut souvent peint et pas seulement en costumes de scène. Voici quelques-uns des tableaux qui le représentent :

Alexandre Iakovlev le peignit dans un style antique, dénudé et assis sur des rochers en bord de mer.

Boris Anisfeld le vit en chanteur pensif, les bras croisés sur la poitrine.

Valentin Serov le représenta en pied comme s’il regardait de la scène vers les coulisses.

Constantin Korovine le peignit se reposant à Vichy où ils travaillaient ensemble à la mise en scène de La Khovanchtchina de Modeste Moussorgski (1839-1881).

Boris Grigoriev choisit de le montrer dans un peignoir cramoisi allongé sur un divan.

