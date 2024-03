Comment un petit-fils de Pierre le Grand a transféré la capitale à Moscou

Russia Beyond

Moscou a gardé son statut de capitale pendant près de deux siècles, de 1547 à 1712, avant de le céder à Saint-Pétersbourg. Et il peut paraître que cet état des choses a perduré jusqu’en 1918. Sauf qu’il y a une nuance : au XVIIIe siècle, Pierre II, petit-fils de Pierre le Grand qui n’a occupé le trône que de 1727 à 1730, a de nouveau transféré la capitale à la « Ville sur sept collines ».

Le jeune empereur s’intéressait plutôt aux distractions qu’à la politique et c’est le Conseil privé suprême et ses hommes de confiance, parmi lesquels figuraient beaucoup de boyards moscovites, qui tenaient les rênes de l’État. En outre, c’est dans le couvent de Novodiévitchi de Moscou qu'avait été transférée de Chlisselbourg sa grand-mère, la première épouse de Pierre le Grand, Eudoxie Lopoukhina.

En 1728, le tsar a décidé de tenir sa cérémonie de couronnement dans la cathédrale de la Dormition du Kremlin. Avec lui, y a été transférée la cour, la garde et tous les services étatiques. La question de la nouvelle ancienne capitale a alors été résolue. Moscou est redevenue la ville principale du pays. Sur ce, l’intérêt de Pierre II aux affaires étatiques a expiré. Il s’adonnait à la chasse et a relégué à l'oubli la construction de la flotte et le maintien de l’ordre dans la capitale du Nord.

En janvier 1730, l’empereur, jeune de 14 ans, a pris part à la parade tenue à l’occasion de la bénédiction des eaux sur la Moskova. Les grands froids ne l’ont pas alors effrayé. Cependant, en rentrant, il a senti un malaise. Sa fièvre a duré 12 jours et, dans la nuit du 18 au 19 janvier, il est décédé des suites d’un ulcère. C’est Anna Ivanovna, la nièce de Pierre le Grand, qui est alors arrivée à la tête du pays. Montée sur le trône en avril 1730, elle a retransféré au bout de quelques semaines de son règne la capitale sur les rives de la Neva. Et le bruit des marteaux a de nouveau résonné dans la ville : s’est poursuivie la construction de palais et, en 1732, la cour a fait son retour à Saint-Pétersbourg.

