Pourquoi le 29 février était-il perçu en Russie comme une date maudite?

Cassien l’Impitoyable, Cassien l’Envieux, Cassien le Tordu, Cassien le Rancunier – le peuple l’avait doté des caractéristiques les moins agréables. L’on croyait que rien que de son regard il était capable d’incinérer un être, qu’il retenait derrière 12 cadenas des vents qu’il était capable d’envoyer ravager la terre et qu’il pouvait envoyer des maladies aux hommes et au bétail.

Saint Cassien Domaine public Domaine public

Certaines légendes affirmaient qu’il était passé du côté de Satan et protégeait les portes de l’enfer. Dieu l’aurait puni et pendant trois ans il aurait subi des coups de marteau sur la tête. La quatrième année, il aurait été autorisé à descendre sur Terre.

Par conséquent, le jour de saint Cassien, l’on ne célébrait pas de mariage et l’on évitait de sortir de la maison ou de pratiquer toute activité. L’on ne recevait pas de visiteurs en cette date et l’on accrochait des amulettes dans les granges. Certains avaient peur de faire du ménage jusqu’à la levée du jour – cette période était perçue comme la plus dangereuse et l’on préférait dormir jusqu’au déjeuner.

Enfin, l’on croyait que des malheurs hanteraient ceux qui naissaient le 29 février.

