Des «pailles» pour boire de la bière livrées par un kourgane de Maïkop  datant de l’Age de Bronze

Bien que le grand kourgane de Maïkop, dans la région d’Adyguée (Caucase), ait été fouillé à la fin du XIXème siècle, les archéologues continuent d’étudier les objets alors mis au jour, la fonction de certains d’entre eux demeurant incertaine. Ce n’est qu’en 2022 que le secret des huits tiges en or et en argent découvertes en 1897 aurait été enfin percé.

C’est en 1897 que des archéologues commencèrent à fouiller le grand kourgane de Maïkop, un tumulus datant d’environ 3 500 ans avant J.-C. (début du Bronze Ancien) renfermant des centaines d’objets précieux. Les joyaux qui en ont été retirés sont aujourd’hui exposés au musée de l’Ermitage (Saint-Pétersbourg). La fonction de certains d’entre eux restait jusqu’à récemment incertaine.

C’était le cas de huit tubes en or et en argent longs d’un peu plus d’un mètre (ils sont composés de plusieurs sections insérées les unes dans les autres) et d’un diamètre d’un centimètre. Quatre d’entre eux sont ornés de figurines de taureaux. Les scientifiques de la civilisation de Maïkop ont longtemps considéré qu’il s’agissait de supports d’un dais funéraire.

Or, une recherche, dont les résultats ont été publiés en 2022, a permis d’avancer une hypothèse surprenante : ces tiges auraient servi à boire collectivement de la bière ! Ce sont des traces d’amidon d’orge trouvées à l’intérieur des tubes qui ont poussé les chercheurs à réviser la thèse précédente communément admise.

L’une des extrémités des tiges est percée d’un petit trou et les scientifiques supposent que cette perforation aurait été une sorte de filtre destiné à retenir les dépôts en suspension dans la bière. Des « pailles » similaires étaient largement répandues à Sumer et dans l’Égypte ancienne.

