Valia Kotik, adolescent devenu le plus jeune Héros de l’Union soviétique

Valia – diminutif de Valentin – ramassait les armes et munitions abandonnées dans la zone de combat et les remettait aux partisans. En outre, il dessinait et accrochait aux alentours des caricatures moquant l’ennemi.

Au fur et à mesure, des missions plus sérieuses lui ont été confiées. Ainsi, à l’automne 1941, il a participé à l’élimination du chef de la Feldgendarmerie locale Fritz Koenig : lors d’une embuscade tendue par les partisans, Valentin a lancé une grenade à l’intérieur du véhicule, dans lequel se trouvait sa cible, tuant en outre plusieurs gendarmes nazis.

En octobre 1943, l’adolescent a sauvé son détachement. Ayant aperçu des unités punitives qui avaient détecté l’emplacement des partisans, il a envoyé un signal aux siens et éliminé en personne un officier allemand.

Le 16 février 1944, il a été grièvement blessé lors des combats pour la ville de Iziaslav (Ukraine) et a succombé à ses blessures le lendemain. Il venait d’avoir 14 ans.

En 1958, le courageux pionnier a reçu le titre posthume de Héros de l’Union soviétique.

