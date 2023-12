Est-il vrai que l’URSS a reçu de l’équipement militaire occidental contre de l’or?

Russia Beyond

Après que l’URSS a été incluse en octobre 1941 au programme américain de Lend-Lease (« Prêt-Bail »), les livraisons, à quelques exceptions près, étaient soumises à des conditions.

Les avions, automobiles et véhicules détruits ou perdus au combat ne devaient pas être remboursés. Quant aux autres unités, elles devaient être restituées après la fin du conflit.

Si l’URSS envisageait de se servir de l’équipement occidental lors du rétablissement de l’économie du pays (comme ce fut le cas des camions Studebaker américain), elle devait les payer.

Les livraisons occidentales en dehors du programme Lend-Lease étaient payées directement y compris avec de l’or. En outre, l’URSS livrait aux alliés des minerais de chrome et de manganèse, ainsi que du platine et du bois, et ce, dans le cadre du « Lend-Lease » réciproque.

Sur toute la période de la guerre, le montant des livraisons effectuées par les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni est évalué à 13 milliards de dollars. En 1947, Washington a remis la facture à Moscou avec un chiffre de 2,6 milliards.

L’URSS n’était pas d’accord avec ce montant et les négociations ont duré de longues années. Ce n’est qu’en 1990 que les parties sont tombées d’accord sur les 674 millions à verser à l’horizon 2030.

En 2006, la Russie, État successeur en droit à l’URSS, a payé entièrement et avant terme cette dette.

