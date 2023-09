Histoire sur les rails: quelles rames peut-on voir aujourd’hui dans le métro de Moscou?

Russia Beyond

Nomernoï (81-717/714)

Mos.ru; HartOve (CC BY-SA 4.0) Mos.ru; HartOve (CC BY-SA 4.0)

Les rames de cette série ont été conçues encore au milieu des années 1970, ce qui n’empêche pas que l’on puisse voir ces « petits vieux » sillonner encore le réseau souterrain de la ville. D’ailleurs, outre la Russie, différentes modifications du Nomernoï – nom qui signifie « immatriculé » –, peuvent être vues dans différentes villes des pays l’ex-URSS, ainsi qu’en Bulgarie, en Pologne et en République tchèque.

Roussitch (81-740/81-741)

Yauza02 (CC BY 3.0); Mikhail (Vokabre) Shcherbakov (CC BY-SA 2.0) Yauza02 (CC BY 3.0); Mikhail (Vokabre) Shcherbakov (CC BY-SA 2.0)

Initialement, il était prévu que cette rame, mise sur les rails au début des années 2000, soit utilisée sur les lignes passant en surface. De ce fait, ces voitures ont été les premières du métro moscovite à être équipées d’un système de chauffage. Le système de climatisation n’a également pas tardé à apparaître.

Oka (81-760/761)

Transmashholding; Evgueni Samarine/service de presse du gouvernement de Moscou Transmashholding; Evgueni Samarine/service de presse du gouvernement de Moscou

Créée pendant les années 2010, Oka se distinguait de ses prédécesseurs par une cabine de conducteur spacieuse et commode. En ce qui concerne le confort des passagers, l’on y a prévu des espaces pour les fauteuils roulants et les poussettes. C’est justement dans certaines de ces rames que la libre circulation d’un wagon à l’autre a été pour la première fois possible dans le métro de Moscou.

Moskva (81-765/766/767)

Chevrcam (CC BY-SA 4.0); Service de presse du gouvernement de Moscou Chevrcam (CC BY-SA 4.0); Service de presse du gouvernement de Moscou

Ces rames avec une passerelle directe entre les voitures ont été conçues et mises sur les rails en 2016. Les passagers les empruntant peuvent se servir de prises USB afin de charger leurs téléphones et tablettes et d’écrans interactifs pour se renseigner sur la navigation dans le métro.

Moskva-2020 (81-775/776/777)

Fouad Chakhverdiev (CC BY-SA 4.0) ; Service de presse du gouvernement de Moscou Fouad Chakhverdiev (CC BY-SA 4.0) ; Service de presse du gouvernement de Moscou

Il s’agit d’une version plus développée du modèle précédent. Dans les voitures, le nombre de prises USB a été revu à la hausse et des sièges confortables ont été installés. Les portes des wagons, réalisés entièrement en verre, sont devenues plus spacieuses (1,6 m contre 1,4), ce qui facilite la circulation des passagers.

